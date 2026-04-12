 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le constructeur chinois Chery cherche à accroître sa production en Europe
information fournie par Reuters 12/04/2026 à 12:45

Le groupe automobile Chery cherche à accroître sa production en Europe à travers des partenariats avec d'autres constructeurs qui lui permettraient d'utiliser des usines existantes, ont déclaré deux hauts dirigeants du groupe chinois lors d'un événement à Paris.

"Le groupe cherche d’autres capacités de production en Europe", a déclaré à Reuters Lionel French Keogh, directeur commercial France de Chery Automobile 9973.HK , en marge d'un événement vendredi soir à Paris consacré à l'arrivée des marques Omoda et Jaecoo du groupe Chery sur le marché français.

Le président de Chery, Yin Tongyue, a déclaré de son côté à des journalistes présents à l'évènement que l'entreprise préférerait utiliser des capacités de production existantes au lieu d'investir massivement dans de nouvelles usines.

"Ces processus demandent du temps et de l'engagement mais surtout la mise en place de partenariats locaux adaptés", a-t-il déclaré. "J'espère vraiment que nous aurons des nouvelles à partager avec vous dans les prochains mois."

Yin Tongyue a refusé de donner des détails sur les constructeurs avec lesquels Chery était en pourparlers ni sur les pays prospectés. Il a toutefois indiqué que la France faisait partie de la liste.

A l'instar de son rival chinois BYD 002594.SZ , Chery a vu ses ventes croître rapidement après son arrivée sur le marché européen en 2023. L'an dernier, les ventes du groupe en Europe étaient de 120.147 véhicules contre 17.035 en 2024.

Plus grand exportateur de véhicules de Chine, Chery a déjà investi dans une coentreprise avec Ebro dans une ancienne usine de Nissan à Barcelone. Le constructeur chinois vise une production de 200.000 unités dans l'usine catalane d'ici à 2029.

Mais cela ne suffira pas pour répondre à la demande pour les véhicules de l'entreprise, ni pour s'adapter aux droits de douane imposés par l'Union européenne sur les véhicules électriques chinois ou satisfaire aux exigences européennes en matière de contenu local dans les véhicules, ont déclaré les responsables.

La France est l'un des derniers grands marchés automobiles européens sur lesquels Chery lance ses modèles Jaecoo et Omoda, avant l'Allemagne en mai.

Chery prévoit également pour le marché français un nouveau modèle sous sa marque éponyme au quatrième trimestre et pourrait ajouter un petit SUV électrique en France d'ici la fin de l'année, selon les dirigeants.

Le groupe chinois a récemment annoncé le lancement de sa marque Lepas en Europe.

L'an dernier, Chery a vu ses ventes mondiales grimper de près de 7% avec 2,8 millions de véhicules écoulés. Les marchés extérieurs hors Chine représentaient plus de 47% de ses ventes totales.

(Reportage de Gilles Guillaume; version française Zhifan Liu)

Valeurs associées

NISSAN MOTOR CO
1,933 EUR Tradegate +0,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Ethiopienne Shure Demise, victorieuse du marathon de Paris en établissant un nouveau record en 2h18:34, le 12 avril 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Marathon de Paris: une édition de tous les records pour les femmes
    information fournie par AFP 12.04.2026 13:57 

    L'Éthiopienne Shure Demise a pulvérisé de plus d'une minute le record féminin du marathon de Paris en s'imposant dimanche en 2h18:34, dans une épreuve qui accueillait cette année plus de 60.000 participants, autre record, dont 20.800 femmes, là aussi inédit. Un ... Lire la suite

  • Les Hongrois votent entre fin de règne et cinquième mandat pour Viktor Orban
    Les Hongrois votent entre fin de règne et cinquième mandat pour Viktor Orban
    information fournie par AFP Video 12.04.2026 13:47 

    Les Hongrois votent dimanche lors d'élections législatives qui pourraient mettre fin au règne de Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans, et dont le résultat est scruté par de nombreuses capitales à travers le monde, en particulier en Europe et aux Etats-Unis. ... Lire la suite

  • Le coureur slovène de l'équipe UAE Emirates, Tadej Pogacar (c.), roule avec son équipe sur les pavés de la "tranchée" de Brillon, le 9 avril 2026, afin de reconnaître le parcours pavé de la 123e édition de Paris-Roubaix, qui se déroulera le 12 avril ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Paris-Roubaix: Pogacar, sous les pavés, la gloire ?
    information fournie par AFP 12.04.2026 13:29 

    Intouchable sur pratiquement tous les terrains, Tadej Pogacar relève son dernier grand défi dimanche sur les pavés de Paris-Roubaix où il peut asseoir sa légende face à Mathieu van der Poel qui court lui aussi pour l'histoire. Cela fait plus d'un an maintenant ... Lire la suite

  • Perpétuité requise contre un chef présumé de la DZ Mafia, 18 ans contre un autre ( AFP / LOIC VENANCE )
    Perpétuité requise contre un chef présumé de la DZ Mafia, 18 ans contre un autre
    information fournie par AFP 12.04.2026 13:07 

    La prison à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans a été requise dimanche à l'encontre de Gabriel Ory, et 18 années de prison contre Amine Oualane, deux chefs présumés de la DZ Mafia accusés d'avoir aidé à préparer un double assassinat en 2019. L'avocate ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank