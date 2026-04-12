Le constructeur chinois Chery cherche à accroître sa production en Europe

Le groupe automobile Chery cherche à accroître sa production en Europe à travers des partenariats avec d'autres constructeurs qui lui permettraient d'utiliser des usines existantes, ont déclaré deux hauts dirigeants du groupe chinois lors d'un événement à Paris.

"Le groupe cherche d’autres capacités de production en Europe", a déclaré à Reuters Lionel French Keogh, directeur commercial France de Chery Automobile 9973.HK , en marge d'un événement vendredi soir à Paris consacré à l'arrivée des marques Omoda et Jaecoo du groupe Chery sur le marché français.

Le président de Chery, Yin Tongyue, a déclaré de son côté à des journalistes présents à l'évènement que l'entreprise préférerait utiliser des capacités de production existantes au lieu d'investir massivement dans de nouvelles usines.

"Ces processus demandent du temps et de l'engagement mais surtout la mise en place de partenariats locaux adaptés", a-t-il déclaré. "J'espère vraiment que nous aurons des nouvelles à partager avec vous dans les prochains mois."

Yin Tongyue a refusé de donner des détails sur les constructeurs avec lesquels Chery était en pourparlers ni sur les pays prospectés. Il a toutefois indiqué que la France faisait partie de la liste.

A l'instar de son rival chinois BYD 002594.SZ , Chery a vu ses ventes croître rapidement après son arrivée sur le marché européen en 2023. L'an dernier, les ventes du groupe en Europe étaient de 120.147 véhicules contre 17.035 en 2024.

Plus grand exportateur de véhicules de Chine, Chery a déjà investi dans une coentreprise avec Ebro dans une ancienne usine de Nissan à Barcelone. Le constructeur chinois vise une production de 200.000 unités dans l'usine catalane d'ici à 2029.

Mais cela ne suffira pas pour répondre à la demande pour les véhicules de l'entreprise, ni pour s'adapter aux droits de douane imposés par l'Union européenne sur les véhicules électriques chinois ou satisfaire aux exigences européennes en matière de contenu local dans les véhicules, ont déclaré les responsables.

La France est l'un des derniers grands marchés automobiles européens sur lesquels Chery lance ses modèles Jaecoo et Omoda, avant l'Allemagne en mai.

Chery prévoit également pour le marché français un nouveau modèle sous sa marque éponyme au quatrième trimestre et pourrait ajouter un petit SUV électrique en France d'ici la fin de l'année, selon les dirigeants.

Le groupe chinois a récemment annoncé le lancement de sa marque Lepas en Europe.

L'an dernier, Chery a vu ses ventes mondiales grimper de près de 7% avec 2,8 millions de véhicules écoulés. Les marchés extérieurs hors Chine représentaient plus de 47% de ses ventes totales.

(Reportage de Gilles Guillaume; version française Zhifan Liu)