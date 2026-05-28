Le constructeur chinois BYD intensifie ses efforts dans le domaine de la conduite assistée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec le contexte au paragraphe 2, détails sur les nouvelles offres aux paragraphes 4, 6 et 8, et analyse de la concurrence au paragraphe 7)

Le constructeur chinois BYD

002594.SZ a annoncé jeudi de nouvelles offres de services visant à encourager davantage de conducteurs à utiliser son système d'aide à la conduite "God's Eye".

Cette initiative marque la dernière offensive du plus grand constructeur mondial de véhicules électriques pour renforcer la confiance dans la conduite assistée et stimuler l'adoption de son système "God's Eye" à trois niveaux, alors que la pression sur les prix s'intensifie, que la demande intérieure ralentit et que le bénéfice recule.

Le président Wang Chuanfu a déclaré que le constructeur automobile visait à atteindre "zero accident de la route" grâce à la technologie de conduite intelligente.

BYD a déclaré qu'il prendrait entièrement en charge les indemnités et les réparations pour tout accident survenant lorsque les conducteurs utilisent sa fonction "City Navigation", sans incidence sur leurs primes d'assurance l'année suivante, dans le cadre de l'un de ses engagements visant à déployer plus largement les systèmes d'aide à la conduite.

Le bénéfice trimestriel de BYD a récemment enregistré sa plus forte baisse depuis 2020, alors même que l'entreprise déploie de nouvelles technologies. La mise à niveau majeure de ses batteries, la première en six ans, n'a pas réussi à inverser le ralentissement des ventes sur le marché intérieur.

Jeudi, l'entreprise a également présenté une nouvelle puce de 4 nanomètres développée en interne qui prend en charge la conduite autonome de niveaux L3 et L4.

Son concurrent mondial Tesla TSLA.O attend toujours l'autorisation réglementaire complète pour déployer ses fonctionnalités d'aide à la conduite les plus avancées en Chine, tandis que ses concurrents nationaux tels que Xpeng 9868.HK , Nio 9866.HK et Li Auto 2015.HK ont accéléré le déploiement de systèmes basés sur l'IA qui utilisent de grands modèles de conduite et un apprentissage à partir de scénarios réels.

M. Wang a déclaré que ses modèles d'entrée de gamme pourraient être équipés de la fonctionnalité de conduite intelligente "God's Eye B" pour un prix de 12.000 yuans (1.770,02 $).

(1 $ = 6,7796 yuans renminbi)