Le constructeur britannique Crest Nicholson revoit ses prévisions à la baisse en raison de la guerre en Iran et de la chute de ses actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (L'auteur fournit des informations détaillées sur les prévisions de ventes de terrains et de logements, les commentaires des analystes et les actions)

* Les ventes annuelles de logements devraient se situer entre 1 400 et 1 500 unités

* Les recettes des ventes de terrains devraient s'élever à environ 40 millions de livres

* La dette nette prévue pour la fin de l'année est relevée à 100-120 millions de livres

* Discussions en cours avec les prêteurs

* L'augmentation de capital est exclue pour l'instant

par Prerna Bedi

Crest Nicholson CRST.L a réduit ses prévisions annuelles pour les ventes de terrains et de maisons mardi, faisant chuter les actions du constructeur britannique de plus de 40 %, alors que les retombées de la guerre liée à l'Iran poussent les taux d'intérêt à la hausse et dépriment encore plus le sentiment d'un marché immobilier déjà faible. De grands concurrents britanniques tels que Berkeley BKGH.L et Vistry VTYV.L ont déjà averti que le conflit entraînerait une hausse des coûts de construction et risquerait de maintenir les taux d'intérêt à un niveau élevé, ce qui nuirait à la demande et aux bénéfices.

"Les acheteurs sont devenus plus prudents face aux perspectives incertaines, ce qui se traduit par un engagement réduit dans les processus d'appel d'offres et une réticence accrue à réaliser des transactions aux valeurs du marché", a déclaré Crest.

Il prévoit un bénéfice d'exploitation annuel ajusté compris entre 5 et 15 millions de livres (6,8 à 20,3 millions de dollars), ce qui, selon les analystes de JPMorgan et Jefferies, équivaut à un montant situé entre le seuil de rentabilité et une perte de 10 millions de livres au niveau avant impôts. Crest en janvier avait prévu un bénéfice annuel avant impôts compris entre 32 et 40 millions de livres, alors que les analystes d'un consensus compilé par la société s'attendaient à 34,8 millions de livres.

Les actions ont chuté de 44,4 % pour atteindre un niveau record de 60 pence et étaient en baisse de 38 % à 9 h 15 GMT.

FINANCEMENT Sans donner plus de détails, Crest a déclaré qu'il était en pourparlers avec ses prêteurs pour assouplir ses engagements bancaires, après avoir averti en janvier qu'il pourrait rompre son engagement de couverture des intérêts dès le mois d'avril en cas de forte récession.

Lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs et des analystes, Crest a exclu la nécessité de lever de nouveaux fonds propres à l'heure actuelle, tout en donnant la priorité à la trésorerie et à la solidité du bilan.

Les analystes de RBC Capital Markets ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les prêteurs retirent leurs fonds, mais que la société devrait probablement payer des taux d'intérêt plus élevés sur sa dette.

Crest s'attend à ce que sa dette nette atteigne entre 100 et 120 millions de livres à la fin de son exercice financier, le 31 octobre, ce qui est beaucoup plus élevé que les 15 à 65 millions de livres qu'elle prévoyait précédemment.

Le volume des ventes de logements pour l'exercice financier devrait se situer entre 1 400 et 1 500 unités, avec des recettes de ventes de terrains d'environ 40 millions de livres, en baisse par rapport aux prévisions précédentes de 1 550 à 1 700 unités et de 75 millions à 100 millions de livres, respectivement.

(1 $ = 0,7396 livre)