Le constructeur automobile Stellantis prévoit d'investir 10 milliards de dollars aux États-Unis, selon Bloomberg News

Le constructeur automobile franco-italo-américain Stellantis STLAM.MI STLA.N prévoit d'investir environ 10 milliards de dollars aux États-Unis, a rapporté samedi Bloomberg News, citant des personnes au fait de la situation.

Stellantis pourrait annoncer dans les semaines à venir un nouvel investissement d'environ 5 milliards de dollars, en plus d'un montant similaire prévu plus tôt dans l'année, selon le rapport.

Le rapport ajoute que les investissements sur plusieurs années pourraient être consacrés à des usines - y compris des réouvertures, des embauches et de nouveaux modèles de véhicules - dans des États tels que l'Illinois et le Michigan. En juillet, Stellantis avait mis en garde contre un impact de 1,5 milliard d'euros (1,76 milliard de dollars) des droits de douane américains cette année, mais avait promis de lancer de nouveaux véhicules pour renouer avec les clients, alors que le nouveau directeur général Antonio Filosa tente de remettre le constructeur automobile sur les rails après une année 2024 désastreuse. Antonio Filosa a pris ses fonctions en juin.

Stellantis réintroduit des modèles, notamment la Jeep Cherokee et les camions RAM à 8 cylindres, après que leur abandon s'est avéré être l'une des causes de la baisse des ventes du groupe depuis 2024, a déclaré Antonio Filosa en septembre.

Le constructeur automobile se concentre sur la reconquête du succès passé de la marque Jeep et envisage de nouveaux investissements dans Dodge, qui pourraient se traduire par une nouvelle voiture musclée Dodge V8, et peut-être même dans la marque Chrysler à long terme, a ajouté le rapport de Bloomberg.

"Dans le cadre des préparatifs de la mise à jour de la stratégie de l'entreprise et de la journée des marchés financiers l'année prochaine, le directeur général mène une évaluation approfondie de tous les investissements futurs. Ce processus est en cours", a déclaré un porte-parole de Stellantis à Reuters. Le porte-parole n'a pas donné plus de détails. Le sénateur américain Bernie Moreno, un républicain de l'Ohio, et des responsables du secteur automobile ont déclaré à Reuters vendredi que le président américain Donald Trump envisageait un allègement tarifaire important pour la production automobile américaine, qui pourrait effectivement éliminer une grande partie des coûts auxquels sont confrontés les principaux constructeurs automobiles.

