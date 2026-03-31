Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz investit 4 milliards de dollars dans une usine de SUV en Alabama

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz MBGn.DE a déclaré mardi qu'il investirait 4 milliards de dollars dans son usine d'Alabama jusqu'en 2030 pour stimuler la production de SUV, alors qu'il cherche à faire face aux droits de douane importants imposés par les États-Unis sur les automobiles. Au total, le constructeur automobile de luxe Mercedes-Benz a déclaré qu'il prévoyait d'investir plus de 7 milliards de dollars dans ses activités aux États-Unis au cours des prochaines années. L'entreprise transfère jusqu'à 500 emplois de différents sites à travers le pays vers un nouveau centre de recherche et de développement à la pointe de la technologie à Atlanta.

Les constructeurs automobiles sont confrontés à des tarifs douaniers élevés imposés par le président Donald Trump sur les véhicules et les pièces importés.

Mercedes-Benz a déclaré l'année dernière qu'elle déplacerait la production de son SUV GLC d'Allemagne à Tuscaloosa, en Alabama. En février, Mercedes a déclaré que le bénéfice d'exploitation du groupe avait diminué de plus de moitié pour atteindre 5,8 milliards d'euros (6,9 milliards de dollars), en partie à cause d'un milliard d'euros de coûts tarifaires.

Mercedes a déclaré que les ventes américaines de voitures particulières ont augmenté de 1 % pour atteindre 303 000 l'année dernière.

Jason Hoff, directeur général de Mercedes Amérique du Nord, a déclaré lors d'une récente interview avec Reuters que la délocalisation prévue du GLC était en partie due aux droits de douane.

Le fait d'avoir une production localisée pour les la localisation de la production pour les produits les plus volumineux "relève du bon sens commercial", a déclaré M. Hoff, citant l'influence des droits de douane.