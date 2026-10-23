Le constructeur aéronautique canadien Bombardier annonce un nouvel investissement de 270 millions de dollars américains

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* Bombardier prévoit 500 embauches et la création de 300 emplois supplémentaires aux États-Unis, selon l'entreprise

* L'investissement initial s'élève à environ 270 millions de dollars pour le développement des infrastructures, précise l'entreprise

* Les embauches concerneront le Connecticut, le Texas, le Kansas et l'Indiana

(Plus de détails sur l'investissement et le cours de l'action)

Le constructeur aéronautique canadien Bombardier BBDb.TO prévoit d’investir 270 millions de dollars aux États-Unis et de créer 300 emplois, a annoncé vendredi l’entreprise, quelques jours après que le président Donald Trump a renoncé à ses menaces d’interdire l’accès de l’entreprise au territoire américain.

Les menaces proférées en septembre par Trump à l’encontre de Bombardier ont pris une dimension politique au Kansas, où l’entreprise emploie 1 500 personnes à Wichita. Cette menace d’interdiction a suscité des appels à la Maison Blanche de la part de législateurs du Kansas, notamment du sénateur républicain Roger Marshall, qui fait face à une campagne électorale difficile en vue des élections du 3 novembre. Lors d’un discours prononcé lundi à Wichita, Trump a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de nuire à Bombardier et qu’il veillerait sur ses salariés.

Bombardier a annoncé au début du mois un investissement de 50 millions de dollars dans ses activités de Wichita et prévoit des financements supplémentaires pour ses sites de l’Indiana, du Connecticut et du Texas.

Bombardier a réaffirmé vendredi qu’elle recrutait pour pourvoir 500 postes vacants à travers les États-Unis et a indiqué qu’elle prévoyait de créer 300 emplois supplémentaires dans le cadre de projets d’expansion.

« Au vu de nos échanges constructifs avec l’administration américaine, nous entrevoyons un avenir prometteur pour nos employés hautement qualifiés du secteur aérospatial, ainsi qu’un environnement favorable permettant à Bombardier de poursuivre ses investissements directs afin de renforcer sa présence aux États-Unis », a déclaré le directeur général Eric Martel.

Vendredi, à la mi-journée, le cours de l’action Bombardier était stable.

Dans un message publié jeudi soir sur Truth Social, Donald Trump a déclaré que l’investissement de Bombardier permettrait de créer des emplois au Kansas, au Texas et dans l’Indiana.

Bombardier, qui a racheté Learjet et établi son siège américain au Kansas en 1990,compte 3 500employés aux États-Unis, dont plus de 40 % sont basés à Wichita.

En février, Donald Trump avait menacé de retirer la certification des avions Bombardier à la suite d’un différend en matière de certification impliquant son concurrent Gulfstream Aerospace. Cette menace ne s’est jamais concrétisée, car Transports Canada a finalement approuvé ces jets .