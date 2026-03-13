 Aller au contenu principal
Le consortium kazakh Tengizchevroil déclare qu'un "incident" s'est produit le 11 mars sur le site pétrolier de Tengiz
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 07:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le consortium Tengizchevroil du Kazakhstan a déclaré vendredi qu'un "incident" s'était produit dans l'une des installations du champ pétrolifère de Tengiz le 11 mars 2026, sans donner plus de détails.

L'incident n'a fait aucune victime, a précisé Tengizchevroil.

Valeurs associées

CHEVRON
196,990 USD NYSE +2,72%
EXXON MOBIL
153,530 USD NYSE +1,31%
Gaz naturel
3,23 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
99,77 USD Ice Europ -1,95%
Pétrole WTI
94,56 USD Ice Europ -1,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

