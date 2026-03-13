Le consortium kazakh Tengizchevroil déclare qu'un "incident" s'est produit le 11 mars sur le site pétrolier de Tengiz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le consortium Tengizchevroil du Kazakhstan a déclaré vendredi qu'un "incident" s'était produit dans l'une des installations du champ pétrolifère de Tengiz le 11 mars 2026, sans donner plus de détails.

L'incident n'a fait aucune victime, a précisé Tengizchevroil.