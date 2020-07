Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le consortium EDF-Jinko Power remporte le plus puissant projet solaire du monde, à Abu Dhabi Reuters • 27/07/2020 à 08:21









PARIS, 27 juillet (Reuters) - Le groupe français EDF EDF.PA a annoncé lundi dans un communiqué: * QUE LE CONSORTIUM EDF - JINKO POWER AVAIT REMPORTÉ LE PLUS PUISSANT PROJET SOLAIRE AU MONDE À ABU DHABI * QUE LA FUTURE CENTRALE SOLAIRE SERAIT IMPLANTÉE AU SUD DE LA VILLE D'ABU DHABI ET SERAIT D'UNE CAPACITÉ INSTALLÉE DE 2 GW Pour plus de détails, cliquez sur [ EDF.PA ] (Rédaction de Paris )

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.74%