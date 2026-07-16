Le consortium dirigé par KKR porte son offre publique d'achat sur la société irlandaise DCC à 7,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la mention indiquant que Fidelity a refusé de commenter au paragraphe 9, du commentaire de l'analyste au paragraphe 10, et du contexte tout au long de l'article; mise à jour des cours de l'action)

* La proposition révisée valorise DCC à hauteur de 67,97 £ par action

* L'offre s'élève à 1,25 £ par action, liée au produit de la vente de Nexora

* La date limite pour l'offre formelle est désormais reportée au 27 juillet

* Les actions progressent légèrement, mais restent en dessous du prix de l'offre

par Shashwat Awasthi et Atharva Singh

Les sociétés de capital-investissement KKR

KKR.N et Energy Capital Partners ont amélioré leur offre publique d'achat sur la société irlandaise DCC DCC.L pour la deuxième fois en cinq semaines, a annoncé jeudi le distributeur d'énergie, valorisant la société à un maximum de 67,97 £ par action, soit 5,81 milliards de livres sterling (7,86 milliards de dollars).

La proposition maintient une contrepartie en numéraire de 65,25 livres sterling, ainsi qu’un éventuel dividende final de 1,47 livre sterling inclus dans une offre antérieure, et ajoute un paiement potentiel pouvant atteindre 1,25 livre sterling par action, si DCC parvient à céder sa division technologique Nexora pour au moins 800 millions de dollars.

La société irlandaise, qui distribue du gaz liquéfié, des biocarburants et de l’énergie renouvelable aux entreprises et aux ménages, n’a pas précisé si elle soutiendrait cette offre améliorée. Les parties ont jusqu’au 27 juillet pour finaliser l’accord.

Le consortium dirigé par KKR a achevé son audit préalable et s’est largement mis d’accord sur les documents contractuels, a indiqué DCC, ajoutant que les modalités précises de l’ajustement du produit de la vente de Nexora restaient à convenir.

DCC procède à la cession d’actifs non stratégiques afin de se concentrer sur son activité énergétique.

L'action DCC, qui a progressé de plus de 7 % depuis la première approche du consortium en avril, a atteint jeudi 63,80 £ et s'établissait en hausse de 0,8 % à 63,55 £ à 10h02 GMT, restant en deçà du prix de l'offre. En avril, DCC avait rejeté la proposition initiale du consortium, d’un montant de 4,95 milliards de livres sterling, estimant qu’elle sous-évaluait la société. KKR et Energy Capital sont revenus en juin avec une proposition améliorée de 66,72 livres sterling par action, à laquelle DCC avait manifesté son soutien .

Toutefois, Bloomberg et le Financial Times ont rapporté que deux des principaux investisseurs de DCC, Aviva Investors et Fidelity International, s’étaient opposés à l’opération.

Aviva Investors n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Fidelity International a déclaré qu’elle ne ferait aucun commentaire sur la dernière proposition du consortium.

“Il reste à voir si (la nouvelle offre) suffira à convaincre un ou deux dissidents, étant donné qu’elle ne représente qu’une augmentation d’environ 2 % de l’offre potentielle et qu’il n’y a aucune garantie de percevoir ce complément”, ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets dans une note.

Dans un autre communiqué, DCC a indiqué que le résultat d’exploitation du premier trimestre provenant des activités poursuivies était supérieur à celui de l’année dernière et conforme aux prévisions.

(1 dollar = 0,7389 livre sterling)