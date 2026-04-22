Le conseiller en procurations ISS invite les actionnaires de ConocoPhillips à voter pour un président du conseil d'administration indépendant

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Le conseiller en procurations ISS a recommandé mercredi aux actionnaires de ConocoPhillips COP.N de voter en faveur d'une proposition demandant un président indépendant du conseil d'administration, en invoquant la nécessité d'un contrôle plus strict de la direction.

La proposition non contraignante demande au producteur américain de pétrole et de gaz de séparer les rôles de président et de directeur général, en confiant la présidence du conseil d'administration à un administrateur indépendant.

ISS a soutenu la proposition, estimant que les actionnaires bénéficieraient de "la forme la plus solide de contrôle indépendant de la direction sous la forme d'un président indépendant du conseil d'administration".

L'ISS a fait part de ses préoccupations concernant le rôle actuel de l'administrateur principal, qui est choisi par des administrateurs non salariés et non par des administrateurs indépendants.

L'ISS a déclaré que la structure de gouvernance existante pourrait rendre plus difficile pour les investisseurs de fournir des informations franches aux administrateurs indépendants concernant les performances du directeur général, la planification de la succession ou d'autres questions sensibles.

"Le conseil d'administration est chargé de superviser la gestion et d'instiller la responsabilité, et des conflits d'intérêts peuvent survenir lorsqu'une personne occupe à la fois les postes de président et de directeur général", a déclaré ISS.

Actuellement, Ryan Lance occupe le poste de président-directeur général.

Le conseiller en procurations a également exprimé des inquiétudes quant à la sous-performance de ConocoPhillips, notant que le rendement total pour les actionnaires a été inférieur à celui de l'indice S&P 500 au cours des trois dernières années.

Un porte-parole de ConocoPhillips s'est référé au dossier de procuration de l'entreprise, qui indique que le conseil d'administration a décidé que le maintien d'un rôle combiné de président et de directeur général, ainsi que d'un administrateur principal indépendant, était dans l'intérêt des actionnaires.

Le mois dernier, le conseil d'administration du producteur de schiste avait recommandé aux actionnaires de voter contre la proposition de nomination d'un président du conseil d'administration indépendant.

La structure de gouvernance de ConocoPhillips est similaire à celle de ses pairs Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , dont les grands patrons sont également présidents de leurs conseils d'administration respectifs. BP BP.L , société cotée à Londres, a toutefois des postes de directeur général et de président distincts.