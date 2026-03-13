Le conseiller de Ferretti juge l'offre d'augmentation de la participation de KKCG peu attrayante

(Ajoute le contexte et l'historique)

Le constructeur italien de yachts Ferretti YACHT.MI a déclaré vendredi qu'un conseiller financier indépendant avait qualifié de "peu attrayante" l'offre du groupe d'investissement tchèque KKCG visant à doubler sa participation dans l'entreprise.

Dans un communiqué, Ferretti a déclaré que le comité indépendant du conseil d'administration chargé d'examiner l'offre a adhéré à l'évaluation du conseiller et a recommandé aux actionnaires indépendants de rejeter l'offre.

En janvier, KKCG a lancé une offre d'une valeur maximale de 182 millions d'euros (209,8 millions de dollars) afin de doubler sa participation de 14,5 % dans Ferretti et de faire pression pour que des changements soient apportés au conseil d'administration nommé par l'actionnaire de contrôle chinois de la société.

"En particulier, un duopole de participations significatives de Ferretti International Holding (FIH) et de KKCG Group, sans que ni l'un ni l'autre ne détienne une participation majoritaire, peut donner lieu à une incertitude significative en ce qui concerne la stratégie commerciale à long terme et la gestion opérationnelle de l'entreprise", a déclaré Ferretti.

La société, contrôlée par le groupe chinois Weichai, a ajouté qu'à la date de vendredi, KKCG n'avait discuté avec aucun de ses administrateurs de leur inclusion potentielle dans sa liste pour le renouvellement du conseil d'administration, entre autres questions, ce qui crée une incertitude quant aux projets de la société.

KKCG cherchait à obtenir des changements au conseil d'administration nommé par Weichai, qui fabrique des équipements industriels.

Weichai, dont le siège se trouve dans la province de Shandong, dans l'est de la Chine, avait déclaré qu'elle ne soutiendrait pas l' offre publique d'achat de KKCG, car elle considérait son investissement comme "stratégique et à long terme". Elle détient 38 % du fabricant de yachts.

Ce rejet intervient moins d'un jour après que la société d'investissement américaine Biglari Holdings BHa.N a acquis une participation de 3,4 % dans Ferretti.

(1 $ = 0,8677 euros)