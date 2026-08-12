Le Conseil municipal de New York enquête sur Polymarket pour des pratiques commerciales présumées abusives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour pour ajouter le commentaire de Polymarket) par Pritam Biswas

La présidente du Conseil municipal de New York, Julie Menin, a accusé les principales start-ups du marché des prédictions d’utiliser des pratiques commerciales prédatrices pour exploiter les jeunes traders, selon une lettre adressée à Polymarket qui indique que le Conseil a ouvert une enquête sur ces allégations.

La lettre de Mme Menin adressée à Shayne Coplan, directeur général de Polymarket, datée du 11 août, cite également d’autres plateformes de marchés prédictifs, notamment Kalshi, Coinbase

COIN.O et Gemini Titan GEMI.O , en lien avec des pratiques commerciales présumées ciblant les jeunes utilisateurs.

Les start-ups de marchés prédictifs telles que Polymarket permettent aux utilisateurs de parier sur des contrats liés à des événements dans des domaines tels que la politique, le sport et le divertissement. Ce secteur a connu une expansion rapide ces dernières années, attirant une large base de traders.

Les détracteurs affirment que ces plateformes ne sont guère plus que des sites de jeux d’argent et qu’elles pourraient présenter des risques liés au délit d’initié et à la dépendance.

La lettre, s’appuyant sur des articles de presse, indique que Polymarket aurait conspiré avec des agents marketing et des influenceurs sur les réseaux sociaux pour cibler les jeunes adultes et potentiellement des mineurs à l’aide de publicités mensongères et trompeuses.

"Nous sommes impatients de dialoguer avec le Conseil municipal de New York à ce sujet," a déclaré un porte-parole de Polymarket dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters.

L’enquête menée par le Conseil municipal de New York pourrait constituer un test décisif pour Polymarket et d’autres plateformes de marchés de prédiction, alors qu’elles défendent leur modèle économique face aux régulateurs de l’État qui contestent les contrats liés à des événements, notamment sur les marchés liés au sport.

Polymarket est réglementée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Plus tôt cette année, la CFTC a intenté une action en justice contre l’État de New York, accusant ce dernier d’empiéter sur l’autorité fédérale en poursuivant les entreprises de marchés prédictifs en vertu de la législation sur les jeux d’argent.

Selon la lettre, Polymarket aurait rémunéré des influenceurs sans le divulguer, produit des vidéos montrant de fausses transactions sur des sites conçus pour imiter sa plateforme, présenté des paris perdants comme gagnants et encouragé le délit d’initié.

La lettre demandait également à Polymarket de répondre à des questions concernant son utilisation des réseaux sociaux, des influenceurs et des créateurs de contenu dans le cadre de ses campagnes marketing.

Le Conseil a demandé à Polymarket de répondre à toutes ces questions dans un délai de 14 jours ouvrés.