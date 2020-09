Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Conseil européen reporté aux 1er et 2 octobre, son président en quarantaine Reuters • 22/09/2020 à 20:13









(Actualisé Avec précisions) BRUXELLES, 22 septembre (Reuters) - Le président du Conseil européen a reporté au début du mois d'octobre le sommet de l'Union qui devait avoir lieu jeudi et vendredi, après avoir été mis en quarantaine en raison d'un contact avec un agent de sécurité ayant contracté le coronavirus, a annoncé son porte-parole. Charles Michel a subi lundi un test qui s'est avéré négatif, mais s'est isolé conformément aux règles en vigueur en Belgique, a-t-il précisé sur Twitter. "Le président du Conseil européen a appris aujourd'hui qu'un agent de sécurité, avec lequel il a été en contact étroit au début de la semaine dernière, a été testé positif au COVID", a déclaré son porte-parole. "Le président est testé régulièrement et il était négatif hier. Conformément aux règles belges, il s'est mis aujourd'hui en quarantaine", a-t-il ajouté. (Gabriela Baczynska et Marine Strauss, version française Jean-Stéphane Brosse et Charles Regnier)

