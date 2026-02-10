 Aller au contenu principal
Le conseil du travail américain renonce à superviser SpaceX, une victoire pour Musk, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 00:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de la réponse du NLRB au paragraphe 5)

Le conseil du travail américain abandonne une bataille juridique de plusieurs années contre SpaceX d'Elon Musk et signale qu'il se tiendra à l'écart des futures affaires contre l'entreprise, a rapporté Bloomberg News lundi, citant une lettre du conseil.

Deux ans après avoir déposé une plainte accusant la société aérospatiale d'avoir licencié huit ingénieurs en raison de leur implication dans une lettre ouverte critiquant M. Musk, le National Labor Relations Board a déclaré qu'il rejetait l'affaire, selon le rapport.

Dans une lettre adressée aux avocats des anciens employés, le conseil du travail a cité un avis récent émis par une agence distincte, le National Mediation Board, arguant que les ingénieurs de SpaceX relevaient de sa juridiction plutôt que de celle du NLRB, selon le rapport.

Citant une lettre vue par Bloomberg, le rapport cite Danielle Pierce, directrice régionale de l'agence, qui a déclaré: "En conséquence, le National Labor Relations Board n'a pas compétence sur l'employeur et, par conséquent, je rejette votre plainte."

SpaceX et NMB n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters, tandis que le NLRB a refusé de commenter le rapport.

En août de l'année dernière, une cour d'appel américaine a donné raison à SpaceX et à deux autres entreprises en estimant que la structure du NLRB était probablement illégale et en empêchant l'agence de poursuivre des affaires à leur encontre.

Le NMB supervise les compagnies ferroviaires et aériennes telles qu'American Airlines Group, tandis que le NLRB supervise la plupart des autres employeurs du secteur privé, y compris des fabricants tels que Boeing.

En vertu de la législation fédérale, les travailleurs relevant du NLRB ont le droit de participer à un large éventail d'action collective visant à améliorer leurs conditions de travail, avec ou sans syndicat. Les travailleurs relevant de la compétence du NMB sont couverts par une loi différente, qui n'offre pas de protections équivalentes, selon le rapport.

Elon Musk
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

