Le Conseil des relations du travail américain met en garde les législateurs contre les coupes budgétaires alors que les démocrates remettent en cause son indépendance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Daniel Wiessner

Les hauts responsables du Conseil national des relations du travail (NLRB) ont averti jeudi les membres du Congrès qu’une proposition visant à réduire drastiquement le budget de l’agence entraînerait des “coupes budgétaires désastreuses”, alors que le Conseil est aux prises avec un énorme arriéré de dossiers. Le président du NLRB, James Murphy, et la conseillère juridique, Crystal Carey, tous deux nommés par le président Donald Trump , ont déclaré à une commission de la Chambre des représentants des États-Unis dirigée par les républicains qu’un projet de loi de la Chambre proposant une réduction de 94 millions de dollars des dépenses du Conseil mettrait encore plus à rude épreuve les ressources déjà épuisées de l’agence. Le projet de loi de finances de la Chambre des représentants dévoilé plus tôt jeudi alloue 200 millions de dollars au Conseil des relations du travail pour l'exercice fiscal débutant en octobre, soit une baisse par rapport aux 294 millions de dollars approuvés l'année dernière et bien en deçà des 285 millions de dollars demandés par la Maison Blanche. “200 millions de dollars entraîneraient une réduction catastrophique des activités de l'agence”, a déclaré M. Murphy, qui a été avocat au sein du Conseil pendant près de 50 ans jusqu'en 2021 . Le conseil, composé de cinq membres, a perdu le quorum requis d’au moins trois membres l’année dernière lorsque Trump, un républicain, a pris la mesure sans précédent de licencier la membre démocrate Gwynne Wilcox , et il n’a pas pu statuer sur des centaines d’affaires en suspens pendant près d’un an. Parallèlement, environ 16 000 plaintes en matière de travail se sont accumulées ces dernières années dans les bureaux régionaux en sous-effectif désormais dirigés par Mme Carey. Jeudi, elle a présenté les progrès réalisés par son bureau dans la gestion de l'arriéré, mais a déclaré que seuls une centaine de dossiers pouvaient être traités chaque mois, en plus des nouveaux dossiers qui arrivaient.

“Si nous conservons les mêmes effectifs, il faudra des années avant que nous ayons résorbé l'arriéré”, a-t-elle déclaré.

LES DÉMOCRATES REMETTENT EN QUESTION L'ACCORD AVEC AMAZON Des démocrates membres de la commission de la Chambre, dont la représentante Ilhan Omar du Minnesota et le représentant John Mannion de New York, ont interrogé séparément Mme Carey sur son implication dans un récent accord entre le NLRB et Amazon, que Mme Carey avait auparavant représentée en tant qu’associée du cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail Morgan, Lewis & Bockius. Amazon avait été accusée de s’être séparée d’un sous-traitant afin de ne pas avoir à négocier avec un syndicat représentant ses chauffeurs. L’accord, auquel s’oppose le syndicat, a été largement considéré comme une victoire pour Amazon, car il n’oblige pas l’entreprise à reconnaître qu’elle avait l’obligation de négocier. “Nous sommes censés croire qu’Amazon, qui a fait don d’un million de dollars pour l’investiture de Trump, a obtenu le résultat le plus favorable possible et que personne n’a passé de coup de fil? Cela ressemble à une énorme coïncidence”, a déclaré Omar à Carey.

Carey a répondu que toute obligation qui lui incombait, en vertu des règles déontologiques du NLRB, de se récuser dans les affaires impliquant Amazon avait expiré en décembre, un mois avant qu’elle ne prête serment en tant que conseillère juridique. Elle a également exhorté Omar à lire la décision d’un juge administratif qui a approuvé l’accord avec Amazon.

Amazon n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

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