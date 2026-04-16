Le Conseil danois pour les réfugiés prévient que 4 millions de personnes supplémentaires risquent d'être déplacées en raison de la baisse de l'aide

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Plus de 4 millions de personnes devraient être nouvellement déplacées dans le monde d'ici la fin de l'année prochaine, les donateurs cessant de fournir une aide vitale, a déclaré jeudi le Conseil danois pour les réfugiés.

Selon le Comité international de la Croix-Rouge, quelque 117 millions de personnes ont déjà été déplacées de force dans le monde, alors que le nombre de conflits a grimpé à environ 130, soit deux fois plus qu'au début du siècle.

"Pour les familles qui fuient la guerre sans rien d'autre que les vêtements qu'elles portent sur le dos, l'espoir est mince: le filet de sécurité international qui existait autrefois présente des failles béantes alors que l'aide humanitaire se réduit comme peau de chagrin", a déclaré Charlotte Slente, secrétaire générale du Conseil danois pour les réfugiés (CDR).

Le Soudan - où la guerre est entrée dans sa quatrième année cette semaine et où 13,5 millions de personnes sont déjà déplacées - connaîtra la plus forte augmentation avec 670 000 personnes supplémentaires fuyant cette année et l'année prochaine, selon le CDR.

Les agences de l'ONU avertissent qu'elles pourraient devoir interrompre l'approvisionnement vital en eau et en nourriture à ces populations au Tchad voisin en raison d'un manque de financement.

Les conclusions du CDR, soutenues par IBM IBM.N , sont basées sur des indicateurs clés relatifs à la sécurité, à l'environnement et à d'autres facteurs dans 27 pays.