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Le Conseil d'État rejette le recours d'Amazon concernant les frais de livraison de livres en France
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plus haute juridiction administrative française, le Conseil d'État, a annoncé mercredi avoir rejeté le recours formé par le géant de l'Internet Amazon

AMZN.O concernant les frais de livraison minimaux pour les livres. Le gouvernement français avait instauré en octobre 2023 des frais de livraison minimaux de trois euros (3,5 dollars) afin d'aider les librairies indépendantes locales à faire face à la concurrence d'Amazon, qui ne facturait jusqu'alors qu'un centime d'euro pour la livraison de livres en France. Ces frais ne s'appliquent pas aux achats supérieurs à 35 euros. Amazon avait fait valoir que ces frais français étaient protectionnistes et constituaient une violation du droit de l'Union européenne. (1 $ = 0,8546 euros)

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