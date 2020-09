Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le conseil d'Engie demande à Veolia d'améliorer son offre sur Suez Reuters • 17/09/2020 à 15:38









PARIS, 17 septembre (Reuters) - Le conseil d'administration d'Engie ENGIE.PA , qui s'est réuni jeudi, a estimé que l'offre formulée par Veolia VIE.PA pour le rachat de ses parts au capital de Suez SEVI.PA n'était "pas acceptable en l'état". "Le conseil a donné mandat à Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration, et à Claire Waysand, directrice générale par intérim, de rechercher auprès de Veolia une amélioration des termes de son offre et d'obtenir des assurances complémentaires sur la qualité du projet et le respect des parties prenantes", ajoute la compagnie dans un communiqué https://www.engie.com/journalistes/communiques-de-presse/amelioration-offre-veolia. Le conseil, qui ajoute avoir constaté qu'"aucune offre alternative" n'est parvenue ce jour à Engie, demande cependant à président et à sa directrice générale par intérim de poursuivre les échanges avec Suez et d'"étudier toute offre alternative qui devra être transmise dans les tous prochains jours à Engie". (Nicolas Delame et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.17% SUEZ Euronext Paris 0.00% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.05%