Le conseil d'Applied Materials approuve un dividende trimestriel
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 15:26
En mars 2025, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs avait annoncé une hausse de 15% de son dividende trimestriel par action, à 0,46 USD, marquant 8 années consécutives d'augmentations de dividendes.
Au cours de l'exercice 2025, Applied a distribué près de 6,3 MdsUSD aux actionnaires en dividendes et rachats d'actions. Le groupe disposait d'environ 14 MdsUSD restants dans son autorisation de rachat d'actions à la fin de la période.
Sur ses 10 derniers exercices, il a augmenté son dividende par action à un taux de croissance annuel moyen de 16% et a distribué près de 90% de son flux de trésorerie disponible aux actionnaires en dividendes et rachats d'actions.
Valeurs associées
|263,6100 USD
|NASDAQ
|-2,41%
A lire aussi
-
L'ex-président irakien Barham Saleh, une personnalité kurde, a été nommé à la tête du HCR, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, a indiqué vendredi à l'AFP une source onusienne souhaitant garder l'anonymat. Il va succéder en janvier à l'Italien Filippo Grandi, qui ... Lire la suite
-
Dans un rugissement de moteur assourdissant, des véhicules tout-terrain partent à l'assaut des dunes ocres du désert de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan. Ce bastion historique des talibans accueille chaque week-end un rassemblement de 4x4 attirant une foule ... Lire la suite
-
L'Allemagne accuse la Russie d'une cyberattaque contre la sécurité aérienne et d'ingérence électorale
L’Allemagne a attribué vendredi à la Russie une "attaque informatique" visant son système de contrôle du trafic aérien ainsi qu'une "campagne" de déstabilisation durant les dernières législatives allemandes, et convoqué l'ambassadeur russe à Berlin pour ces accusations. ... Lire la suite
-
Des véhicules tout-terrain partent à l'assaut des dunes ocres du désert de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan. Ce bastion historique des talibans accueille chaque week-end un rassemblement de 4x4 attirant une foule de passionnés.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer