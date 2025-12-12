 Aller au contenu principal
Le conseil d'Applied Materials approuve un dividende trimestriel
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 15:26

Applied Materials indique que son conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,46 dollar par action ordinaires, un dividende qui sera versé à partir du 12 mars 2026 aux actionnaires qui seront enregistrés au 19 février.

En mars 2025, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs avait annoncé une hausse de 15% de son dividende trimestriel par action, à 0,46 USD, marquant 8 années consécutives d'augmentations de dividendes.

Au cours de l'exercice 2025, Applied a distribué près de 6,3 MdsUSD aux actionnaires en dividendes et rachats d'actions. Le groupe disposait d'environ 14 MdsUSD restants dans son autorisation de rachat d'actions à la fin de la période.

Sur ses 10 derniers exercices, il a augmenté son dividende par action à un taux de croissance annuel moyen de 16% et a distribué près de 90% de son flux de trésorerie disponible aux actionnaires en dividendes et rachats d'actions.

