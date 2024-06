Le Conseil d’administration renouvelle Iris Knobloch en qualité de Présidente du Conseil d’administration

Paris, 13 juin 2024 - Deezer (Euronext Paris : DEEZR ; ISIN : FR001400AYG6), la plateforme mondiale d’expériences dédiée à la musique, annonce le renouvellement d’Iris Knobloch en qualité de Présidente du Conseil d’administration. L’Assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue ce jour a approuvé les renouvellements de l’ensemble des mandats des administrateurs qui lui étaient proposés, à savoir, les mandats d’Iris Knobloch, de Combat Holding (représentée par Matthieu Pigasse) et de Mark Simonian. Le Conseil d’administration, qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée générale, a confirmé Iris Knobloch à son poste de Présidente du Conseil d'administration. Iris Knobloch, Présidente du Conseil d’administration de Deezer, a déclaré : « Je suis honorée de poursuivre mon mandat en tant que Présidente du Conseil d'administration aux côtés de mes estimés collègues du Conseil et d’accompagner l’excellente équipe de management de Deezer. Deezer a un avenir prometteur, et j’ai hâte de participer au prochain chapitre de croissance profitable pour les années à venir. »



Deezer annonce également la nomination de Carl de Place, actuellement Directeur Financier adjoint et ayant rejoint Deezer en 2018, en tant que Directeur Financier de Deezer à compter du 1er août 2024. Il succède ainsi à Stéphane Rougeot qui a décidé de quitter la Société pour se consacrer à d’autres projets. Stéphane accompagnera la transition jusqu’au 1er août 2024. Le Conseil tient à remercier Stéphane.