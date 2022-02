Le conseil d’administration mandate les cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal de renommée mondiale pour mener la mission d’évaluation indépendante

Le Conseil d’administration d’Orpea mandate les cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal pour mener les missions d’évaluation et d’audit, annoncées après la publication du livre de M. Castanet.



Ces cabinets de renommée mondiale, aux compétences complémentaires, auront pour mission d’évaluer en toute indépendance les allégations publiées dans ce livre.



Les cabinets désignés auront accès à toutes les informations d’Orpea et de ses filiales qui leur sembleront nécessaires. Ils présenteront leurs conclusions au Conseil d’administration dans les meilleurs délais. Ces conclusions seront tenues à disposition des Autorités compétentes et feront l’objet d’une communication.



Orpea continuera à collaborer étroitement avec les Autorités publiques et à répondre à l’ensemble de leurs demandes.



