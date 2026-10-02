Le conseil d'administration du fonds turc fait avancer les modifications de la loi sur les marchés financiers dans un contexte de crise des fonds

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Le Conseil des fonds d’investissement de Turquie a déclaré vendredi que des travaux avaient été menés sur un projet d’amendements à la loi sur les marchés financiers et que les institutions concernées avaient reçu pour instruction de finaliser les modifications proposées dans le cadre des efforts visant à remédier aux turbulences qui agitent une partie du marché des fonds d’investissement du pays.

Le Conseil, présidé par le vice-président Cevdet Yilmaz, a également examiné les règles et le calendrier des paiements liés aux décisions prises mercredi par le Conseil des marchés financiers, selon le communiqué publié par la Direction de la communication de la Turquie.

Il a précisé que les réglementations prévues ne devraient pas imposer de charge supplémentaire aux citoyens.