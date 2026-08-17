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Le conseil d'administration doit se prononcer sur un projet de 19,9 milliards de dollars visant à réaménager l'aéroport de Washington Dulles
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 21:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseil d'administration de l'aéroportde Washington Dulles se prononcera mercredi sur un plan de rénovation de 19,9 milliards de dollars, dont 3,75 milliards sont destinés à la construction de nouveaux tunnels souterrains et au remplacement des véhicules lents qui transportent les passagers sur le tarmac.

La reconstruction du terminal principal de ce grand aéroport international desservant la région de Washington, d’un coût de 6,2 milliards de dollars, devrait débuter fin 2027, tandis que la construction de nouveaux tunnels visant à supprimer les véhicules “People Mover” et à prolonger le terminal vers une nouvelle aile commencerait début 2029, a indiqué l’Autorité aéroportuaire métropolitaine de Washington.

La construction d’un nouveau hall prévu ne serait pas achevée avant 2039 au plus tôt.

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