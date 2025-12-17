Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery rejette l'offre concurrente de Paramount

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseil d'administration de Warner Bros estime que l'offre de Paramount n'offre pas de garanties de financement suffisantes

Warner Bros préfère l'offre contraignante de Netflix à la proposition risquée de Paramount

Warner Bros s'inquiète de la situation financière et de la solvabilité de Paramount

(Mise à jour du cours des actions et refonte des deux premiers paragraphes) par Dawn Chmielewski et Milana Vinn

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté l'offre d'achat hostile de Paramount Skydance PSKY.O de 108,4 milliards de dollars mercredi, qualifiant l'offre d'"illusoire" et accusant le studio géant de tromper les actionnaires au sujet de son financement.

Paramount s'est engagé dans une course avec Netflix pour prendre le contrôle de Warner Bros, et donc de ses studios de cinéma et de télévision, de son service de streaming HBO Max et de ses franchises comme "Harry Potter". Après que Warner Bros a accepté l'offre du géant du streaming, Paramount a lancé une offre hostile pour la surpasser.

Dans une lettre adressée aux actionnaires mercredi, le conseil d'administration de Warner Bros a écrit que Paramount avait "constamment induit en erreur" les actionnaires de Warner Bros en leur faisant croire que son offre de 30 dollars par action était entièrement garantie, ou "soutenue", par la famille Ellison, dirigée par le milliardaire et cofondateur d'Oracle

ORCL.N Larry Ellison.

"Ce n'est pas le cas et cela ne l'a jamais été", a écrit le conseil d'administration à propos de la garantie de l'offre de Paramount, notant que l'offre présentait "de nombreux risques significatifs".

Le conseil d'administration a déclaré qu'il trouvait l'offre de Paramount "inférieure" à l'accord de fusion avec Netflix NFLX.O . L'offre de Netflix de 27,75 dollars par action pour l'unité de Warner Bros est un accord contraignant qui ne nécessite aucun financement par actions et qui comporte de solides engagements en matière d'endettement, a écrit le conseil d'administration.

Le conseil a également précisé que l'offre pouvait être résiliée ou modifiée à tout moment avant la réalisation de l'opération, ce qui n'est pas la même chose qu'un accord de fusion contraignant.

Warner Bros n'a pas encore fixé de date pour le vote des actionnaires sur l'opération, mais il devrait avoir lieu au printemps ou au début de l'été, a déclaré son président Samuel Di Piazza dans une interview accordée à CNBC.

Les Ellison ont invoqué leur relation avec le président américain Donald Trump pour expliquer pourquoi l'accord serait plus facile à mettre en œuvre sur le plan réglementaire.

NETFLIX SALUE LA DÉMARCHE

Paramount n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, tandis que Netflix s'est félicité de cette décision.

"Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a confirmé que l'accord de fusion de Netflix était supérieur et que notre acquisition était dans le meilleur intérêt des actionnaires", a déclaré Ted Sarandos, le codirecteur général de Netflix, dans un communiqué.

Netflix discute déjà avec le ministère américain de la justice et la Commission européenne, a déclaré son autre codirecteur général, Greg Peters, à la chaîne CNBC, tout en se disant confiant quant à la manière dont les autorités de régulation considéreraient l'opération.

Les actions de Warner Bros étaient en baisse de 1,2 % à 28,5 dollars dans les premiers échanges, tandis que Netflix gagnait 2,5 % et que Paramount chutait de 4,8 %.

Netflix a déclaré à Warner Bros qu'il continuerait à distribuer les films du studio dans les salles de cinéma, afin d'apaiser les craintes selon lesquelles l'accord éliminerait un autre studio et une source majeure de films en salle, selon des personnes familières avec le dossier. La semaine dernière, Paramount a présenté ses arguments directement aux actionnaires de Warner Bros , en faisant valoir qu'elle avait mis en place un "financement étanche" pour soutenir son offre, avec 41 milliards de dollars de nouveaux capitaux propres assurés par la famille Ellison et RedBird Capital, et 54 milliards de dollars d'engagements d'emprunt de Bank of America, Citi et Apollo.

Le conseil d'administration de Warner Bros a rétorqué que la dernière offre de Paramount comprenait un engagement de capitaux propres "pour lequel il n'existe aucun engagement de la famille Ellison", mais plutôt le soutien d'un "Lawrence J. Ellison Revocable Trust inconnu et opaque", dont les actifs et les passifs ne sont pas divulgués publiquement et sont susceptibles d'être modifiés.

"Bien que WBD ait répété à maintes reprises l'importance d'un engagement de financement complet et inconditionnel de la part de la famille Ellison, celle-ci a choisi de ne pas soutenir l'offre de PSKY", a écrit le conseil d'administration de Warner Bros.

"Une fiducie révocable ne remplace pas un engagement garanti par un actionnaire de contrôle."

WARNER BROS S'INTERROGE SUR LA SOLVABILITÉ DE PARAMOUNT

Paramount a présenté six offres au total pour acquérir l'ensemble du studio Warner Bros, y compris ses réseaux de télévision, dont CNN et TNT Sports.

Elle a déjà déclaré que le trust de la famille Ellison - qui, selon Paramount, contient plus de 250 milliards de dollars d'actifs, dont environ 1,16 milliard d'actions d'Oracle - est plus que suffisant pour couvrir l'engagement de fonds propres.

Warner Bros a soulevé des questions sur la situation financière et la solvabilité de Paramount. L'offre repose sur une structure à sept parties et à conditions croisées, le Ellison Revocable Trust ne fournissant que 32 % de l'engagement de fonds propres requis tout en limitant sa responsabilité à 2,8 milliards de dollars, a déclaré Warner Bros. Elle a précisé que les actifs du trust pouvaient être retirés à tout moment.

"L'offre de PSKY présente un niveau de risque insoutenable et un risque potentiel pour les actionnaires de WBD", a écrit le conseil d'administration.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LES NIVEAUX D'ENDETTEMENT DE PARAMOUNT

Le conseil d'administration de Warner Bros a noté que Netflix bénéficie d'une notation de qualité et d'une valeur de marché supérieure à 400 milliards de dollars.

Paramount, en revanche, a une capitalisation boursière de 15 milliards de dollars et une cote de crédit "un cran au-dessus de "junk"", a déclaré Warner Bros mercredi.

Une combinaison laisserait Paramount avec un ratio d'endettement de 6,8 fois son revenu d'exploitation "avec pratiquement aucun flux de trésorerie disponible actuel".

L'offrant imposerait également ce que Warner Bros a qualifié de "restrictions d'exploitation onéreuses" à la société, pendant la période potentiellement longue entre la signature et la conclusion de l'accord, y compris des limites sur les nouveaux accords de licence de contenu.

Le projet de Paramount de réaliser 9 milliards de dollars de "synergies" entre les deux studios a été qualifié d'"ambitieux" d'un point de vue opérationnel, a noté le conseil d'administration de Warner Bros, et représenterait une nouvelle série de suppressions d'emplois qui "affaiblirait Hollywood, au lieu de le renforcer".

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a rejeté les accusations d'iniquité de Paramount - exposées dans un document déposé par Paramount la semaine dernière - en declaring qu'il avait tenu des dizaines d'appels et de réunions avec les directeurs et les conseillers du studio, y compris quatre réunions en personne et des repas avec le directeur général David Zaslav et le directeur général de Paramount David Ellison, ou son père, Larry Ellison.

"Après chaque offre, nous avons informé PSKY des lacunes importantes et lui avons proposé des solutions potentielles", a écrit le conseil d'administration de Warner Bros. "Malgré ce retour d'information, PSKY n'a jamais soumis de proposition supérieure à l'accord de fusion avec Netflix."