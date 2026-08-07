Le conseil d'administration de SK Hynix approuve des investissements de 38 milliards de dollars pour les usines de puces de Yongin et Cheongju, en Corée du Sud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le conseil d'administration de SK Hynix approuve des investissements de 54,3 trln de wons pour les usines de puces de Yongin et Cheongju

* La construction des usines HBM/DRAM de Yongin et NAND de Cheongju débutera en 2027

* Examen actif de mesures supplémentaires de redistribution aux actionnaires; détails attendus au troisième trimestre

(Ajout d'informations sur l'investissement, communiqué de SK Hynix à partir du paragraphe 3)

La société sud-coréenne SK Hynix

000660.KS a annoncé vendredi que son conseil d’administration avait approuvé environ 54.300 milliards de wons (38,30 milliards de dollars) d’investissements d’ici 2031, dont 35.200 milliards de wons pour la deuxième phase de construction de son usine de fabrication de puces à Yongin et 19.100 milliards de wons pour son usine de puces M17 à Cheongju.

En juin , SK Hynix a annoncé son intention d’investir 600 000 milliards de wons dans le pôle des semi-conducteurs de Yongin et 100 000 milliards de wons pour étendre sa base de production à Cheongju , précisant à l’époque que les plans d’investissement détaillés et les calendriers seraient communiqués après approbation par le conseil d’administration.

La société a précisé que l’usine « Y2 fab » de Yongin est la deuxième des quatre usines de fabrication prévues pour le pôle et qu’elle servira de base de production pour les puces de mémoire vive dynamique (DRAM).

La DRAM, qui stocke temporairement les données destinées aux processeurs, est un composant essentiel des serveurs qui alimentent l’essor de l’IA.

Le début des travaux est prévu pour juillet de l’année prochaine, et l’ouverture de la première salle blanche est attendue en juin 2029 afin de produire des mémoires à bande passante élevée (HBM) ainsi que d’autres produits DRAM de nouvelle génération. Une salle blanche est un espace de fabrication hautement contrôlé qui empêche la poussière et autres contaminants microscopiques de pénétrer pendant le processus de fabrication des puces.

Par ailleurs, la première phase de l'usine de Yongin se déroule comme prévu, l’ouverture de sa première salle blanche étant prévue pour février de l’année prochaine, a indiqué la société dans un communiqué.

Par ailleurs, SK Hynix a indiqué que la construction de l’usine M17 à Cheongju, qui produira des mémoires flash NAND utilisées pour stocker des données dans des appareils allant des ordinateurs personnels aux serveurs d’IA, devrait débuter en février de l’année prochaine, la mise en service de sa première salle blanche étant prévue pour décembre 2028.

Dans un autre document réglementaire, la société a déclaré qu’elle « examinait activement » des mesures supplémentaires de redistribution aux actionnaires afin d’accroître la valeur actionnariale, et qu’elle prévoyait de finaliser et d’annoncer les détails au troisième trimestre. (1 $ = 1.417,8300 wons)