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Le conseil d'administration de SK Hynix approuve des investissements dans les usines de puces électroniques de Yongin et Cheongju, en Corée du Sud
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 09:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne SK Hynix

000660.KS a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait approuvé des investissements d'environ 35 200 milliards de wons (24,86 milliards de dollars) pour la deuxième phase de construction de son usine de fabrication de puces à Yongin, ainsi que 19 100 milliards de wons pour la construction de son usine de puces M17 à Cheongju, d'ici 2031.

En juin , SK Hynix avait annoncé son intention d'investir 600 000 milliards de wons dans le pôle des semi-conducteurs de Yongin et 100 000 milliards de wons pour étendre sa base de production à Cheongju , précisant à l’époque que les plans d’investissement détaillés et les calendriers seraient communiqués après approbation par le conseil d'administration. (1 $ = 1 416,2000 wons)

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