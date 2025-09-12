 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le conseil d'administration de Sabadell émet un avis défavorable sur l'offre de BBVA
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 08:03

Le conseil d'administration de la banque espagnole Sabadell SABE.MC a émis vendredi une recommandation défavorable concernant l'offre publique d'achat hostile de BBVA BBVA.MC , ajoutant que l'offre de son concurrent espagnol sous-évaluait le groupe.

"Le conseil d'administration considère à l'unanimité qu'il est approprié de recommander à ses actionnaires de ne pas participer à l'échange proposé par BBVA", a déclaré le conseil d'administration dans un communiqué.

Cette recommandation intervient alors que BBVA a officiellement lancé son offre d'environ 15,3 milliards d'euros sur Sabadell, dans le but de créer la deuxième banque espagnole en termes d'actifs nationaux, d'une valeur d'environ 1.000 milliards d'euros.

(Rédigé par Jesús Aguado, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,3520 EUR Sibe 0,00%
BBVA
16,2000 EUR Sibe 0,00%
