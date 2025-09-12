Le conseil d'administration de Sabadell émet un avis défavorable sur l'offre de BBVA

Le conseil d'administration de la banque espagnole Sabadell SABE.MC a émis vendredi une recommandation défavorable concernant l'offre publique d'achat hostile de BBVA BBVA.MC , ajoutant que l'offre de son concurrent espagnol sous-évaluait le groupe.

"Le conseil d'administration considère à l'unanimité qu'il est approprié de recommander à ses actionnaires de ne pas participer à l'échange proposé par BBVA", a déclaré le conseil d'administration dans un communiqué.

Cette recommandation intervient alors que BBVA a officiellement lancé son offre d'environ 15,3 milliards d'euros sur Sabadell, dans le but de créer la deuxième banque espagnole en termes d'actifs nationaux, d'une valeur d'environ 1.000 milliards d'euros.

