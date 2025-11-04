L'Europe en baisse, doutes sur la "Big tech" américaine

Siège social du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

Les principales Bourses européennes, dans le sillage des places asiatiques, sont en repli mardi en matinée dans un contexte de baisse des grandes valeurs technologiques américaines et d'incertitude sur la politique monétaire de la Fed.

Les investisseurs se montrent désormais prudents en l'absence d'indicateurs macroéoconomiques aux Etats-Unis pour cause de "shutdown" alors que les responsables de la Fed ont exprimé lundi des points de vue divergents sur la situation de l'économie.

À Paris, le CAC 40 perd 1,36% à 7.999,19 points vers 07h15 GMT. À Londres, le FTSE 100 abandonne 0,41% et à Francfort, le Dax dégringole de 1,40%.

L'indice EuroStoxx 50 régresse de 1,42%, le FTSEurofirst 300 de 0,86% et le Stoxx 600 de 1,15%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,74% pour le Dow Jones, de 1,01% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,34% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en ordre dispersé.

Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus sur le niveau des dépenses massives de la "Big Tech" dans l'intelligence artificielle (IA), se demandant notamment si les rendements seront bien au rendez-vous. Les valorisations des géants américains sont en outre très élevées, ce qui renforce les craintes d'une bulle.

Palantir Technologies, l'une des valeurs phares de l'IA, chute mardi de près de 6% en avant-Bourse malgré une prévision de chiffre d'affaires trimestriel supérieure aux attentes publiée par le groupe technologique américain. Le titre Palantir a cependant plus que doublé depuis le début de l'année grâce à l'adoption rapide de l'IA qui stimule la demande pour ses services d'analyse de données.

En avant-Bourse, les actions du groupe des "Sept Magnifiques" - Meta, Tesla, Alphabet, Amazon, Nvidia, Apple et Microsoft - reculent de 0,9% à 2,6%.

Le compartiment technologique en Europe cède 1,60%.

Parallèlement, la saison des résultats des entreprises se poursuit, avec notamment à Paris Edenred qui plonge de 7,44% après avoir dévoilé ses objectifs financiers.

Biomérieux abandonne 2,79%, tombant à un creux deux semaines, après avoir abaissé sa prévision annuelle de croissance organique du chiffre d'affaires.

Ailleurs en Europe, BP est dans le rouge (-0,20%) après avoir publié un bénéfice trimestriel en repli sur un an.

Associated British Foods, le propriétaire de Primark, prend en revanche 1,62% après l'annonce d'un projet scission du groupe.

Telefonica dévisse de près de 10%, l'opérateur télécoms espagnol ayant annoncé un bénéfice net inférieur aux prévisions au titre du troisième trimestre.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)