Le conseil d'administration de Goldman Sachs a examiné un projet visant à nommer John Waldron au poste de directeur général, selon le WSJ

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Le conseil d’administration de Goldman Sachs a examiné un projet visant à ce que David Solomon quitte ses fonctions de directeur général et soit remplacé par le directeur des opérations, John Waldron, dès l’année prochaine, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

La succession des dirigeants est devenue une préoccupation majeure pour les investisseurs de Wall Street. Chez JPMorgan Chase JPM.N , l’attention s’est concentrée sur la date à laquelle Jamie Dimon pourrait se retirer, tandis que les investisseurs ont également suivi de près la planification de la relève à Bank of America BAC.N sous la direction de Brian Moynihan, l’un des dirigeants les plus anciens parmi les grandes banques américaines.

Les cadres supérieurs s’attendaient à ce que M. Solomon occupe le poste de directeur général pendant dix ans, ce qui signifiait qu’il resterait probablement en fonction jusqu’en 2028, a déclaré une source proche du dossier. Il avait été nommé directeur général en octobre 2018.

Un porte-parole de Goldman Sachs a refusé de commenter cette information. Le cours de l’action de la banque est resté pratiquement inchangé dans les échanges après la clôture.

Selon l’article du WSJ, les discussions porteraient sur une prise de fonction de M. Waldron vers la fin de l’année 2027 ou en 2028.

Dans le cadre de ce projet, M. Solomon resterait président exécutif pendant un à deux ans après avoir quitté ses fonctions de directeur général, selon l’article.

Cette proposition devrait être approuvée par le conseil d’administration de la banque, et son calendrier pourrait être modifié, précise l’article.