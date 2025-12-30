Le conseil d'administration de Citigroup approuve la vente de l'unité russe et signale une perte de 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la déclaration de Citi et le contexte dans les paragraphes 3 à 6)

Citigroup C.N a déclaré lundi que son conseil d'administration avait approuvé la vente de son unité russe, AO Citibank, à Renaissance Capital, dans le cadre d'une transaction qui entraînera une perte avant impôts d'environ 1,2 milliard de dollars, en grande partie liée à la conversion des devises.

L'opération devrait être conclue au cours du premier semestre 2026, selon un document déposé auprès de la SEC.

"Les approbations entraînent une perte avant impôt sur la vente pour le quatrième trimestre de 2025, en grande partie liées aux pertes d'ajustement de conversion des devises (CTA) qui resteront également dans l'Accumulated Other Comprehensive Income (AOCI) jusqu'à la clôture", a déclaré la banque dans un communiqué séparé.

L'écart de conversion est une méthode comptable qui permet de comptabiliser les gains ou les pertes résultant de la conversion des états financiers d'une filiale étrangère de sa monnaie locale à la monnaie de présentation de la société mère.

L'AOCI est une composante des capitaux propres du bilan d'une société qui comprend certains gains et pertes non réalisés qui ne sont pas comptabilisés dans le résultat net.

L'impact cumulé de ces mouvements serait neutre pour les fonds propres de catégorie 1 de Citi, a-t-elle indiqué.

La perte liée à la vente est sujette à d'autres changements, y compris en raison des mouvements de change, a déclaré Citi.

Citi classera ses activités restantes en Russie comme "détenues en vue de la vente" à partir du quatrième trimestre 2025.

Le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine a autorisé Renaissance Capital à racheter les activités russes de Citibank.

En août 2022, Citi a annoncé que, dans le cadre de ses efforts continus pour réduire ses activités et son exposition en Russie, elle mettait fin à ses activités de banque de consommation et de banque commerciale locale.