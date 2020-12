Le Conseil d'administration d'Orange Belgium a pris connaissance du communiqué de presse d'Orange SA émis le 2 décembre 2020 faisant état du lancement d'une offre publique d'acquisition volontaire.  

Communiqué de presse

Bruxelles, le 2 décembre 2020

Le Conseil d'administration d'Orange Belgium a pris connaissance du communiqué de presse d'Orange SA émis le 2 décembre 2020 faisant état du lancement d'une offre publique d'acquisition volontairesur les titres d'Orange Belgium cotés à Euronext Brussels. Le Conseil d'administration d'Orange Belgium se réunira dans les meilleurs délais pour prendre connaissance et examiner le contenu de l'offre conformément aux dispositions légales.

Le Conseil d'administration informe également le marché de la suspension du contrat de liquidité passé avec une institution financière suite à l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires.

A propos d'Orange Belgium

Orange Belgium est l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg.

En tant qu'acteur convergent, il fournit des services de télécommunications mobiles, d'internet et de télévision aux particuliers et des services mobiles et fixes innovants aux entreprises. Notre réseau mobile ultraperformant dispose des technologies 2G, 3G, 4G et 4G+ et fait l'objet d'investissements permanents.

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l'un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de l'accès internet et l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises.

Orange Belgium est coté à la bourse de Bruxelles (OBEL).

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : corporate.orange.be, www.orange.be ou suivez-nous sur Twitter : @pressOrangeBe.

