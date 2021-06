Le conseil d' administration d' Evli accueille la directrice développement durable

(NEWSManagers.com) - L'assemblée générale annuelle d'Evli Fund Management Company du 10 mars 2021 a élu un nouveau conseil d'administration qui comprend le directeur général d'Evli, Maunu Lehtimäki, le directeur financier, Juho Mikola, et la directrice du développement durable, Outi Helenius. Kim Pessala, responsable des clients institutionnels d'Evli, reste membre du conseil d'administration et Lea Keinänen ainsi que Petri Olkinuora restent administrateurs indépendants.

" Chez Evli, la responsabilité est véritablement au cœur de toutes nos activités et nous travaillons constamment à développer cette approche " , commente Maunu Lehtimäki. " Nous sommes convaincus que la prise en compte des facteurs liés à la responsabilité conduira à de meilleures décisions d'investissement. De plus, la lutte contre le changement climatique représente pour nous un enjeu central et nous souhaitons faire partie de la solution en soutenant la transition des entreprises dans la réduction de leurs émissions carbone. La nomination de notre directrice du développement durable au sein de notre conseil d'administration est un développement naturel de cette ambition " , ajoute-t-il.

Outi Helenius travaille chez Evli depuis 2015.