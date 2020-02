Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le conseil d'administration d'Engie se réunira jeudi-Ndiaye Reuters • 05/02/2020 à 14:10









PARIS, 5 février (Reuters) - Le conseil d'administration d'Engie ENGIE.PA se réunira jeudi, a confirmé mercredi la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye lors du compte-rendu du conseil des ministres. Sibeth Ndiaye n'a pas précisé si cette réunion devra décider du renouvellement ou non de la directrice générale du géant de l'énergie, Isabelle Kocher, ni donné de détails sur l'éventuelle position de l'Etat, qui détient environ 24% du capital du groupe. "Si ce point est à l'ordre du jour, la décision des représentants de l'Etat sera donnée avec primeur aux membres du conseil d'administration, dans le respect bien entendu de la gouvernance." (Michel Rose et Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.96%