Le Conseil d’administration confirme Leon Van Rompay au poste de CEO de Mithra

Liège, Belgium, 15 octobre 2021 – 17:45 CEST – Le Conseil d’administration de Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, a confirmé la nomination de M. Leon Van Rompay au poste de Chief Executive Officer de la Société, fonction qu’il occupait déjà ad interim depuis le 04/02/2021.



En février dernier, le Conseil d’administration acceptait que François Fornieri prenne du recul en tant que CEO pour une période de maximum 12 mois, à la suite de son inculpation dans le cadre d’un dossier externe à Mithra. Le Conseil d’administration décidait alors de nommer Leon Van Rompay à la fonction

de CEO ad interim et ce, jusqu'à nouvel ordre, François Fornieri restant à disposition du CEO ad interim.



Depuis, Mithra est parvenu à relever de nombreux défis dont le lancement de son premier produit à base d’estetrol, la pilule contraceptive Estelle®, sur les principaux marchés mondiaux. Le Management en place a enregistré des avancées significatives dans plusieurs domaines stratégiques et opérationnels, en pouvant s’appuyer sur l’expérience solide de M. Van Rompay dans le secteur pharma, ainsi que sur l’expertise multidisciplinaire de l’ensemble des administrateurs du nouveau Conseil d’administration en place depuis mai de cette année et présidé par M. Ajit Shetty.