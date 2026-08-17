Le conseil d'administration chargé de superviser l'aéroport de Washington Dulles va se prononcer sur un plan de rénovation de 19,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Entièrement révisé, avec des précisions et des informations contextuelles supplémentaires) par David Shepardson

Le conseil d’administration de l’ aéroportde Washington Dulles se prononcera mercredi sur un plan de rénovation de 19,9 milliards de dollars, dont 3,75 milliards sont destinés à la construction de nouveaux tunnels souterrains et au remplacement des véhicules lents qui transportent les passagers sur le tarmac.

La reconstruction du terminal principal de ce grand aéroport international desservant la région de Washington, d’un coût de 6,2 milliards de dollars, devrait débuter fin 2027, a indiqué la Metropolitan Washington Airports Authority dans un résumé du plan provisoire publié lundi. Elle a précisé que la construction des nouveaux tunnels commencerait début 2029, afin de supprimer les véhicules "People Mover" et de prolonger le réseau jusqu’à un nouveau hall.

La construction d’un nouveau hall prévu ne serait pas achevée avant 2039 au plus tôt. Sur ce montant total, 4,4 milliards de dollars avaient déjà été approuvés.

Le président Donald Trump a annoncé ce plan de 22 milliards de dollars le mois dernier. La proposition de 19,9 milliards de dollars qui sera soumise au vote n’inclut pas la construction d’un immense nouveau parking ni d’un centre de transport.

Cette annonce est la dernière d’une série de grands projets dévoilés par Trump dans la capitale américaine et ses environs. Le projet prévoit 5 millions de pieds carrés d’espaces aéroportuaires nouveaux ou rénovés.

Ce projet, l'une des plus grandes rénovations aéroportuaires jamais proposées aux États-Unis, sera en grande partie financé par des obligations municipales. Certains s'interrogent sur son impact sur le coût des vols. L'autorité aéroportuaire avait déjà approuvé un plan d'investissement distinct de 7 milliards de dollars pour Dulles. Dulles a été l’aéroport américain de grande taille ayant connu la plus forte croissance l’année dernière en termes de trafic passagers. L’aéroport a enregistré une année record en 2025, avec un total de 29 millions de passagers, soit une hausse de 6,4 %. Cet automne, il se dotera d’un nouveau hallde 435 000 pieds carrés (40 412 mètres carrés), doté de 14 portes d’embarquement et destiné aux clients de United. Le projet de Dulles est le dernier grand projet de reconstruction en date dans la région de Washington que Donald Trump soutient activement. Situé à environ 25 miles (40 km) de la capitale américaine,l’aéroport de Dulles a ouvert ses portes en 1962.

L’architecte finlandais Eero Saarinen a conçu le terminal de l’aéroport, une structure caractéristique dotée d’un toit en pente qui s’élève vers le ciel de part et d’autre.