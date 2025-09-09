 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Conseil d’Administration appelle à soutenir une stratégie créatrice de valeur et une gouvernance ouverte - Publication des documents de convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 30 septembre 2025
information fournie par Boursorama CP 09/09/2025 à 20:30

NANTES, France – 9 septembre 2025, 20 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce la mise à disposition des documents préparatoires pour son Assemblée Générale Mixte (AGM) prévue le 30 septembre 2025 à 10 heures, à l’hôtel Drawing House – 21, rue Vercingétorix – 75014 Paris.

Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à voter en faveur d’une stratégie et d’un modèle de gouvernance ayant permis d’obtenir des résultats cliniques solides, et de créer une valeur significative pour les actionnaires. Dans le cadre de son engagement en faveur d’une gouvernance équilibrée, le Conseil d’Administration a approuvé la nomination de Jonathan Cool et de Pascale Briand, deux candidats proposés par le groupe d’actionnaires minoritaires, dont les candidatures sont présentées sous forme de résolutions agréées par le Conseil.

Valeurs associées

OSE IMMUNO
6,1250 EUR Euronext Paris +3,81%

