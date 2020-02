Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Congrès mondial des télécoms annulé pour cause de coronavirus Reuters • 12/02/2020 à 19:59









BERLIN, 12 février (Reuters) - Le Congrès mondial de la téléphonie mobile (Mobile World Congress, MWC), qui devait avoir lieu du 24 au 27 février prochains à Barcelone, a été annulé en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi son organisateur, l'Association mondiale des opérateurs (GSMA). L'épidémie du Covid-19, qui a provoqué la mort de plus d'un millier de personnes en Chine, avait déjà conduit des acteurs majeurs du secteur comme Vodafone VOD.L , Deutsche Telekom DTEGn.DE , BT BT.L ou Cisco CSCO.O à annuler leur participation. Le GSMA représente 750 opérateurs et 350 autres entreprises spécialisées dans les technologies mobiles. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.