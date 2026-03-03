Le conflit entre Trump et l'Espagne pourrait bloquer l'accord Santander-Webster, selon un analyste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations du rapport, de la performance des actions, du contexte dans les paragraphes 2 à 6) par Tatiana Bautzer

L'acquisition par Santander

SAN.MC de la banque régionale américaine Webster Financial pour 12,2 milliards de dollars pourrait être bloquée par la décision du présidentDonald Trump de suspendre le commerce avec l'Espagne, a déclaré Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, dans une note adressée aux clients mardi. Mayo a rétrogradé l' action de Webster à sous-pondérer, citant les obstacles potentiels à l'approbation de l'accord, qui a été annoncé le mois dernier.

"Le président américain a déclaré aujourd'hui que le commerce avec l'Espagne allait cesser", a écrit M. Mayo. "Nous extrapolons ce commentaire pour signifier que l'approbation réglementaire américaine pour l'acquisition de Webster par Banco Santander sera de plus en plus difficile à obtenir"

Santander, qui est la plus grande banque espagnole, a conclu l'accord dans le but de rejoindre les 10 premières banques commerciales et de détail aux États-Unis. Si l'accord est conclu, Santander aura un bilan américain combiné d'environ 327 milliards de dollars d'actifs.

L'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et l'Espagne pourrait, dans le meilleur des cas, prolonger le délai d'approbation de l'opération, a écrit M. Mayo. Un refus potentiel pourrait inciter d'autres banques à acquérir Webster, mais cela pourrait réduire le prix de l'opération de 10 %, a-t-il ajouté.

Les actions de Webster étaient en baisse de 3,2 % en fin d'après-midi, tandis que les actions de Santander ont clôturé en baisse de plus de 6 %.