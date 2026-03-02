Le conflit entre les États-Unis et l'Iran provoque les pires perturbations depuis la pandémie, ce qui fait chuter les actions du secteur du voyage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chute des actions mondiales dans le secteur du voyage

* Des passagers bloqués dans le monde entier à cause du conflit qui frappe les compagnies aériennes

* Les prix du pétrole atteignent leur plus haut niveau depuis des mois

(Ajout des commentaires de Marriott, Navan, Jefferies, OACI et S&P, paragraphes 2, 10 et 12-15) par Joanna Plucinska, Byron Kaye et Samuel Indyk

Les actions du secteur du voyage ont chuté lundi, perdant 22,6 milliards de dollars, alors que l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a perturbé les vols dans le monde entier, fermé les principaux hubs du Moyen-Orient et fait monter en flèche les prix du pétrole, les analystes mettant en garde contre des semaines de perturbations.

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) des Nations unies a indiqué aux pays qu'ils "ont la responsabilité d'assurer la sécurité et la sûreté des opérations de transport aérien, des installations et des passagers".

Les données ont montré qu'au moins 4 000 vols ont été annulés dans le monde au cours des trois derniers jours.

Dubaï, la plate-forme internationale la plus fréquentée du monde, et Doha sont restés fermés pour la troisième journée, laissant des dizaines de milliers de passagers bloqués alors que l'aviation est confrontée à sa plus grande épreuve depuis la pandémie de COVID-19. Lundi, la Jordanie est devenue le dernier pays de la région à fermer partiellement son espace aérien.

Les prix du pétrole ont bondi de 13 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis janvier 2025, l'Iran et Israël ayant intensifié leurs attaques, ce qui laisse entrevoir une hausse des coûts du carburant pour les compagnies aériennes.

La guerre a touché les actions des compagnies aériennes américaines lundi, avec American Airlines AAL.O et United Airlines UAL.O en baisse de plus de 3% à la mi-journée, réduisant les pertes de la matinée. Selon les calculs de Reuters, un groupe de 29 grandes compagnies aériennes, hôtelières et de voyage d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord a perdu 22,6 milliards de dollars en valeur de marché lundi.

La société d'analyse aéronautique Cirium a déclaré qu'au moins 1 560 vols ont été annulés lundi, ce qui signifie que plus de 4 000 vols ont été annulés depuis samedi.

Les actions de TUI TUI1n.DE , le plus grand voyagiste européen, étaient en baisse de 9,6% à 1302 GMT, tandis que Lufthansa LHAG.DE reculait de 5,7% et que IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, perdait 5,4%.

"Toutes les compagnies aériennes sont pleines et tous les vols sont pleins parce que les gens doivent prendre ce qu'ils peuvent", a déclaré Paul Charles, directeur de la société de conseil en voyage PC Agency, qui a lui-même été bloqué à l'étranger.

La société de technologie de voyage Navan NAVN.O a déclaré que des milliers d'employés de centaines d'entreprises devaient se rendre au Moyen-Orient ou en revenir cette semaine, tandis que Marriott MAR.O a déclaré que ses hôtels dans la région restaient ouverts.

Les analystes ont souligné que la hausse des coûts du carburant, les annulations et les frais de réacheminement constituaient des points de pression pour les compagnies aériennes, malgré les opérations de couverture. JPMorgan, Goodbody et Citi ont désigné Wizz Air WIZZ.L comme le transporteur européen le plus exposé en raison de sa forte présence en Israël.

Les compagnies aériennes américaines effectuent très peu de vols vers le Moyen-Orient, les analystes de Jefferies estimant que la région représente moins de 1 % de la capacité prévue pour le premier trimestre pour American, United et Delta DAL.N .

Mais les prix du carburant restent un risque, ont ajouté les analystes de Jefferies, S&P mettant en garde contre la possibilité d'une perturbation de l'approvisionnement en pétrole la plus importante de l'histoire si les flux à travers le détroit d'Ormuz restent faibles ou sont interrompus. Le 1er mars, seuls cinq pétroliers ont transité par le détroit, contre une soixantaine par jour récemment, selon S&P.

"Si la réduction du trafic des pétroliers se poursuit pendant une semaine environ, ce sera historique", a déclaré Jim Burkhard, responsable mondial de la recherche sur le pétrole brut chez S&P.

Selon Jefferies, une hausse de 5 % des coûts du carburant pourrait réduire de 5 à 10 % les bénéfices de Delta et de United en 2026, tandis que ceux d'American Airlines pourraient chuter d'environ 35 %.

DES VOLS LIMITÉS

Certains vols d'Etihad au départ d'Abu Dhabi ont repris lundi, tandis que l'aéroport Ben Gurion d'Israël a annoncé sa réouverture, bien que de manière limitée.

L'autorité de l'aviation civile des Émirats arabes unis va commencer à opérer des "vols spéciaux" au niveau national, a rapporté l'agence de presse nationale WAM , afin d'aider une partie des dizaines de milliers de passagers bloqués à quitter la région. Mais de nombreux transporteurs du Moyen-Orient ont continué à annuler ou à suspendre leurs vols.

Même avant le conflit, le secteur était soumis à des tensions, les voyageurs soucieux de leur budget évitant les vacances coûteuses. Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N a prévu lundi un bénéfice pour 2026 plus faible que prévu.

Les actions des compagnies aériennes asiatiques ont également été touchées, notamment ANA Holdings 9202.T du Japon, Air China 0753.HK 601111.SS , China Eastern Airlines

600115.SS et AirAsia X AIRX.KL de Malaisie, qui ont toutes chuté d'au moins 4%. Cathay Pacific 0293.HK a annulé tous ses vols vers le Moyen-Orient, y compris vers Dubaï et Riyad, et a renoncé aux frais de modification de réservation.

Singapore Airlines a annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 7 mars, tandis que Japan Airlines a suspendu ses vols Tokyo-Doha.

Brendan Sobie, analyste indépendant de l'aviation basé à Singapour, a déclaré que les transporteurs indiens étaient particulièrement exposés en raison de leurs horaires chargés au Moyen-Orient, où ils desservent des travailleurs migrants, et de l'interdiction d'utiliser l'espace aérien pakistanais pour les vols à destination et en provenance de l'Europe.

Air India a annulé les vols entre l'Inde et Zurich, Copenhague, Birmingham, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Israël et le Qatar, et a indiqué que les vols à destination de New York et de Newark seraient ravitaillés à Rome.

DES CHANGEMENTS DE VOLS À LA HÂTE

Les retombées ont touché les voyageurs du monde entier. Selon le Conseil international des aéroports, Dubaï était l'aéroport international le plus fréquenté au monde en 2024, avec 92 millions de passagers, devançant l'aéroport Heathrow de Londres de 13 millions de passagers. Doha se classait au 10e rang.

Lufthansa a annulé des vols de passagers à destination et en provenance des Émirats arabes unis, tandis que les passagers de Qatar Airways à Sydney ont déclaré à Reuters qu'ils s'étaient démenés pour réorganiser leur voyage en l'absence d'informations.

Ascanio Giorgetti, 16 ans, et sa mère Alessandra Giorgetti, originaires d'Italie, ont vu leur vol pour Milan via Doha annulé. Ils ont trouvé un autre itinéraire pour rentrer chez eux, via Los Angeles, sur une autre compagnie aérienne.

"Nous n'avons aucune information, aucune réponse au téléphone de Qatar (Airways)", a-t-elle déclaré, ajoutant que les billets avaient coûté 4 000 euros (4 708 $).

Jenni et Doug Stewart, tous deux âgés de 78 ans, s'envolaient de Sydney vers l'Écosse via Doha lorsque leur vol est retourné à Melbourne, avant qu'ils ne reprennent le chemin de Sydney. "On nous a dit que l'espace aérien avait été fermé", raconte Jenni. "C'était le chaos à Melbourne, des centaines de personnes cherchaient la moindre information", a déclaré Doug. (1 dollar = 0,8495 euro)