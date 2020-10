Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le conflit du Haut-Karabakh a fait près de 5.000 morts, selon Poutine Reuters • 22/10/2020 à 19:11









MOSCOU, 22 octobre (Reuters) - Les combats qui opposent depuis fin septembre les forces azerbaïdjanaises aux séparatistes d'origine arménienne du Haut-Karabakh ont fait près de 5.000 morts, a estimé jeudi Vladimir Poutine. "Il y a beaucoup de victimes - plus de 2.000 de chaque côté", a déclaré le président russe lors d'une réunion du cercle de réflexion Valdaï. Les autorités du Haut-Karabakh ont fait état de 874 morts dans les rangs de leurs forces et de 37 civils tués. Côté azerbaïdjanais, Bakou, qui ne fournit pas de bilan des pertes militaires, a signalé 61 décès dans la population. (Daria Korsunskaya, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.