Le confinement n' a pas eu d' effet sur le réchauffement mondial, selon Schroders

(NEWSManagers.com) - Les effets à court terme de la hausse des prix du carbone et du confinement provoqué par le Covid-19 n' ont eu que peu d' impact sur la trajectoire à long terme des températures mondiales, estime Schroders, qui publie cette semaine son tableau de bord sur le climat.

Les températures mondiales restent en course pour augmenter de 3,9 degrés à fin juin 2020, soit le même niveau que lors du trimestre précédent et bien plus que l' objectif de 2 degrés fixé par les Accords de Paris. Et ce, alors que la demande mondiale d' énergie et les émissions carbone ont fortement diminué en raison de la chute du transport routier et aérien.

" Nous pensons qu'au fur à et à mesure que les économies se remettent de la crise du Covid-19, les baisses d'émissions devraient s' inverser, si l' on en croit les reprises qui ont suivi les crises passées. Des changements structurels plus importants sont nécessaires si nous voulons éviter les effets à long terme tout aussi dévastateurs de la crise climatique" , estimé Andrew Howard, responsable mondial des investissements durables de Schroders.