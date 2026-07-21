Le comprimé hebdomadaire contre le VIH de Gilead et Merck maintient le virus sous contrôle lors des essais cliniques de phase avancée

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Gilead Sciences GILD.O et Merck MRK.N ont annoncé mardi que leur comprimé expérimental contre le VIH, à prendre une fois par semaine, avait permis de maintenir le virus sous contrôle lors de deux essais cliniques de phase avancée, ce qui vient étayer les demandes d'autorisation réglementaires pour ce qui pourrait devenir le premier traitement de ce type contre la maladie.

Voici quelques détails:

* L'association de l'islatravir de Merck et du lenacapavir de Gilead a été testée sous forme de traitement en un seul comprimé chez des adultes dont le VIH était déjà maîtrisé grâce à un traitement antirétroviral quotidien.

* Le VIH attaque le système immunitaire de l'organisme et, s'il n'est pas traité, peut évoluer vers le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), le stade le plus avancé de l'infection.

* Dans un essai, aucun des patients ayant opté pour le comprimé hebdomadaire ne présentait de charge virale détectable à 48 semaines, contre 0,3 % de ceux qui ont continué à prendre le Biktarvy quotidien de Gilead.

* Dans un deuxième essai, 0,3 % des patients prenant le comprimé hebdomadaire présentaient une charge virale détectable ou supérieure à 48 semaines, contre 1,3 % de ceux qui ont continué à suivre des traitements quotidiens standard contre le VIH.

* Les investisseurs suivent de près le lancement du lenacapavir, commercialisé sous le nom de Yeztugo, qui a été approuvé l’année dernière, alors que Gilead cherche à renforcer son portefeuille de produits contre le VIH aux côtés de son traitement phare, le Biktarvy.

* Les laboratoires ont indiqué que, dans ces deux études, le traitement hebdomadaire s’était révélé non inférieur au Biktarvy et aux autres traitements quotidiens contre le VIH, ce qui signifie qu’il a obtenu des résultats au moins équivalents selon le critère principal d’évaluation des études.

* Les effets indésirables étaient globalement similaires à ceux des traitements quotidiens étudiés, et aucun nouveau problème de sécurité n’a été identifié. Les effets indésirables les plus fréquents liés au traitement comprenaient des maux de tête, des nausées et de la diarrhée.

* Idvynso, l'association médicamenteuse contre le VIH à prise unique quotidienne de Merck, a été approuvée en avril par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux , offrant ainsi une nouvelle option thérapeutique aux patients atteints de cette maladie.