Le comprimé à prise unique quotidienne de J&J soulage les symptômes de l'arthrite psoriasique lors d'un essai clinique de phase avancée

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par Padmanabhan Ananthan

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré samedi que son comprimé à prise unique quotidienne avait soulagé les symptômes chez davantage de patients atteints d’arthrite psoriasique qu’un placebo lors d’un essai clinique de phase avancée, ce qui pourrait justifier une extension de l’utilisation de ce médicament.

La société a indiqué que 58 % des patients ayant pris de l’icotrokinra, commercialisé sous le nom d’Icotyde, avaient constaté une amélioration de 20 % du nombre d’articulations douloureuses et enflées, ainsi que des améliorations d’autres paramètres d’activité de la maladie après 16 semaines. Ce chiffre est à comparer aux 41 % observés chez les patients ayant reçu un placebo dans le cadre de cet essai portant sur 552 patients.

L’arthrite psoriasique est une affection inflammatoire chronique qui touche les articulations, provoquant douleur, gonflement et raideur.

L’Icotyde est déjà approuvé par la FDA pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère, une affection cutanée se caractérisant par des plaques rouges, squameuses et souvent prurigineuses.

Ces résultats positifs marquent une nouvelle avancée pour l’Icotyde, un peptide oral que les analystes de Wall Street considèrent comme le prochain « blockbuster » de J&J, susceptible de grignoter des parts de marché à ses concurrents bien établis. La société prévoit que son chiffre d’affaires maximal dépassera les 5 milliards de dollars pour l’ensemble de ses indications.

« Les patients ne veulent pas être surtraités, ils veulent un traitement adapté à leur situation », a déclaré à Reuters David Lee, responsable mondial de l’immunologie chez Johnson & Johnson.

Contrairement aux médicaments biologiques injectables tels que le Skyrizi d’AbbVie et le Bimzelx d’UCB, l’Icotyde est un traitement oral, offrant une option plus pratique s’il est approuvé.

M. Lee a ajouté qu’environ 30 % des patients atteints de psoriasis souffrent également d’arthrite psoriasique, soulignant ainsi un besoin non satisfait important.

Le secteur de l’arthrite psoriasique est très concurrentiel, avec des médicaments biologiques injectables ainsi que des traitements par voie orale, notamment le Sotyktu d’ BMY.N et l’Otezla d’ AMGN.O , déjà commercialisés.

L’essai a recruté des adultes atteints d’arthrite psoriasique active qui n’avaient jamais été traités auparavant par des médicaments biologiques. La société a indiqué qu’aucun nouveau problème de sécurité n’avait été identifié.

Les patients sous Icotyde ont également présenté une amélioration des symptômes cutanés du psoriasis. Parmi ceux présentant une atteinte cutanée suffisante, 57 % avaient une peau nette ou presque nette après 16 semaines, contre 14 % dans le groupe placebo, a précisé la société.