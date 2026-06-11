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Le commandant de l'Otan souligne le rôle crucial des données dans les combats modernes
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 11:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le commandant en chef des forces armées de l'Otan a souligné jeudi l'importance du traitement des données sur le champ de bataille dans la guerre moderne, en évoquant les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

“Tout repose sur les données,” a déclaré le général Alexus Grynkewich de l'armée de l'air américaine lors du salon aéronautique de Berlin.

“Quiconque est capable de maîtriser les données, de les traiter plus rapidement et d'y appliquer des algorithmes plus efficaces sera en mesure d'(...) d'utiliser plus efficacement n'importe quel ensemble d'effecteurs (...).”

Guerre en Ukraine
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