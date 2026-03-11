Le comité de sécurité américain tient une audition sur deux accidents mortels de Ford

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, déclaration de Ford, aux paragraphes 2 à 10) par David Shepardson

Le National Transportation Safety Board tiendra une audience le 31 mars pour déterminer la cause probable de deux accidents mortels impliquant le système avancé d'aide à la conduite mains libres BlueCruise de Ford Motor .

Les deux accidents survenus en 2024 impliquent des Ford Mustang Mach-E de l'année modèle 2022 fonctionnant en mode d'automatisation partielle de l'entreprise dans des collisions par l'arrière où les SUV Ford ont heurté des véhicules stationnaires à la vitesse de l'autoroute à San Antonio et Philadelphie.

Ces accidents posent de sérieuses questions sur les limites du système. Le NTSB prévoit de voter des "recommandations de sécurité destinées à prévenir des accidents similaires à l'avenir".

Depuis 2025, le NTSB et la National Highway Traffic Safety Administration enquêtent sur l'utilisation de BlueCruise afin de répondre aux questions concernant les limites du système et d'évaluer la capacité de réaction des conducteurs. BlueCruise est un système avancé de conduite mains libres qui fonctionne sur 97 % des autoroutes américaines et canadiennes sans intersection ni feux de signalisation.

En janvier 2025, la NHTSA a transformé son enquête en analyse technique.

Ford a déclaré que le système BlueCruise est utilisé dans 17 pays et sur plus de 500 millions de kilomètres d'autoroutes. Le constructeur automobile a déclaré en 2025 que 2,5 millions de véhicules étaient équipés du système BlueCruise.

"BlueCruise est une fonction de confort conçue conformément aux normes de l'industrie en matière d'autonomie partielle, et nous avons fait des choix réfléchis et délibérés en matière de développement de produits et de marketing pour nous assurer que notre produit est sûr et clair à utiliser", a déclaré Ford.

Dans l'accident de San Antonio, une Ford circulant sur l'Interstate 10 a heurté une Honda CR-V 1999 à l'arrêt, tuant le conducteur de la Honda. Dans l'accident de Philadelphie, une Ford circulant sur l'Interstate 95 a heurté deux véhicules à l'arrêt, les faisant entrer en collision avec une Toyota Corolla qui passait à proximité, et les conducteurs de la Prius et de l'Elantra ont été tués.

Le NTSB a déclaré que dans les deux cas, "aucun freinage ou braquage effectué par le conducteur ou déclenché par le système n'a été enregistré dans les instants précédant l'impact".

Le NTSB a ouvert plusieurs enquêtes ces dernières années sur les systèmes avancés d'aide à la conduite, notamment l'Autopilot de Tesla TSLA.O . En décembre 2023, le constructeur de voitures électriques Tesla a accepté de rappeler 2 millions de véhicules pour installer de nouvelles protections pour son système d'aide à la conduite Autopilot.