Le comité de l'Agence européenne des médicaments recommande l'approbation de la version injectable de Keytruda de Merck
19/09/2025 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Merck MRK.N a déclaré vendredi que le comité de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation d'une nouvelle formulation de son MRK.N traitement anticancéreux à succès Keytruda qui peut être administré sous la peau.

MERCK
NYSE
