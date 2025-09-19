Le comité de l'Agence européenne des médicaments recommande l'approbation de la version injectable de Keytruda de Merck

Merck MRK.N a déclaré vendredi que le comité de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation d'une nouvelle formulation de son MRK.N traitement anticancéreux à succès Keytruda qui peut être administré sous la peau.