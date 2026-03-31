Le comité d'entreprise d'Unilever met en garde contre une action syndicale si les travailleurs ne sont pas protégés dans le cadre de l'accord avec McCormick

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(Ajout du commentaire du directeur général d'Unilever, paragraphe 8) par Richa Naidu

Le comité d'entreprise européen d'Unilever ULVR.L s'inquiète des pertes d'emplois liées à la fusion des activités alimentaires de la société avec McCormick MKC.N , avertissant qu'elle alimente l'incertitude et pourrait conduire à une action syndicale.

Unilever et McCormick ont annoncé mardi un accord visant à combiner les activités alimentaires d'Unilever avec le fabricant américain d'épices et à créer un géant de l'alimentation de 65 milliards de dollars. Des marques telles que la mayonnaise Hellmann's pourraient ainsi être séparées et placées sous le même toit que la sauce piquante Cholula de McCormick.

"Nous craignons qu'une éventuelle transaction ne s'accompagne de nouvelles mesures concernant le personnel", a déclaré à Reuters le comité d'entreprise européen d'Unilever (UEWC), qui représente près de 20 000 employés en Europe et en Grande-Bretagne.

"L'incertitude est grande au sein de la main-d'œuvre".

La réaction des travailleurs et des syndicats pourrait ajouter au défi d'Unilever et de son directeur général, Fernando Fernández, qui conduit un redressement majeur de l'entreprise britannique, visant à simplifier l'activité, à réduire les coûts et à se concentrer davantage sur la santé et la beauté.

L'UEWC a déclaré qu'il se tournerait vers les syndicats avec lesquels il travaille pour discuter des mesures à prendre si Unilever ne "trouve pas de bonnes solutions pour les employés concernés".

"Les négociations pourraient déboucher sur des grèves dans les différents pays où cela est possible. Cela dépend de la législation en vigueur en Europe", a déclaré l'UEWC.

Interrogé sur les suppressions d'emplois et les actions syndicales potentielles lors d'une conférence de presse, M. Fernández, directeur général d'Unilever, a déclaré que l'entreprise entamerait des consultations avec l'UEWC dans les plus brefs délais.

La société emploie 4 800 personnes dans le secteur alimentaire en Europe et en Grande-Bretagne, soit environ un tiers de sa main-d'œuvre totale dans la région.