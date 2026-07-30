Le comité d'action politique "America PAC" de Musk prévoit de consacrer plus de 100 millions de dollars à une campagne visant à stimuler la participation électorale des républicains, selon le New York Times

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* Selon le Times, ce programme serait mis en œuvre dans au moins huit États

* America PAC confirme son intention de jouer un rôle majeur dans la mobilisation électorale, mais ne communique aucun chiffre concernant ses dépenses

* Selon les déclarations de financement de campagne, le PAC a dépensé 52,3 millions de dollars depuis le 1er janvier 2025

par Alexandra Ulmer et Dawn Kopecki

Le groupe politique pro-Trump d’Elon Musk prévoit de dépenser jusqu’à 120 millions de dollars pour mobiliser les électeurs républicains lors des élections législatives de novembre , a rapporté jeudi le New York Times.

America PAC a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters qu’il comptait jouer un rôle majeur dans les efforts visant à mobiliser l’électorat républicain et a fait valoir que le parti était bien placé pour conserver le contrôle du Congrès, malgré des tendances historiques qui favorisent souvent le parti d’opposition lors des élections de mi-mandat.

"Nous sommes ravis de faire à nouveau partie de l’équipe", a déclaré Andrew Romeo, porte-parole d’America PAC, dans ce communiqué.

Il n’a pas souhaité donner plus de détails, notamment sur le montant que l’America PAC prévoit de dépenser, mais a confirmé une information publiée précédemment par Axios selon laquelle ce comité d’action politique prévoyait de réaliser un "investissement colossal" dans le démarchage porte-à-porte, la publicité numérique et une campagne de publipostage afin de mobiliser les électeurs conservateurs. Cette initiative constituerait l’une des plus importantes campagnes de financement externe des élections de mi-mandat de 2026 et renforcerait encore la position de Musk en tant que l’un des financiers les plus influents du Parti républicain. Le milliardaire, à la tête de Tesla et de SpaceX, avait déjà dépensé des sommes considérables pour contribuer à l’élection du président Donald Trump et d’autres candidats républicains en 2024.

Alors que la cote de popularité de Trump s’effrite et que l’électorat est mécontent de la situation économique, les républicains sont confrontés à un déficit d’enthousiasme par rapport aux démocrates, qui cherchent à prendre le contrôle des deux chambres du Congrès. L’injection de fonds de Musk pourrait donner un coup de fouet aux efforts des républicains pour mobiliser les électeurs.

Cette campagne de mobilisation électorale se déroulera dans au moins huit États, a rapporté le Times, citant deux personnes informées de ces projets qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat. Musk a débloqué entre 100 et 120 millions de dollars pour ce programme, a indiqué le journal.

America PAC a déjà dépensé 52,3 millions de dollars depuis le 1er janvier 2025, selon les documents fédéraux relatifs au financement des campagnes électorales examinés par Reuters. Ce "super PAC" a levé 50,3 millions de dollars à ce jour au cours de ce cycle électoral, dont environ 50 millions proviennent directement de Musk, comme le montrent ces documents.

Les "super PAC" peuvent accepter des sommes illimitées provenant de particuliers et d’entreprises. Ils peuvent également dépenser autant qu’ils le souhaitent, mais ils ne peuvent pas se coordonner directement avec les candidats ou les équipes de campagne.

Musk, l’homme le plus riche du monde, a personnellement versé plus de 85 millions de dollars en vue des élections de mi-mandat, y compris les fonds qu’il a versés à America PAC. SpaceX SPCX.O , l’entreprise de fusées et de satellites de Musk, est un important prestataire du gouvernement , avec environ 20 % de son chiffre d’affaires provenant du gouvernement américain.