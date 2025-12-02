Le comité américain des vaccins se prononcera cette semaine sur le report de la vaccination contre l'hépatite B

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael Erman

Le comité consultatif sur les vaccins créé par le ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. votera dans le courant de la semaine sur la question de savoir s'il faut retarder l'administration du vaccin contre l'hépatite B à la plupart des enfants américains, mais il n'a pas encore décidé de la durée exacte du report, a déclaré le nouveau président du comité lors d'une interview.

Le report de l'administration du vaccin contre l'hépatite B aux nouveau-nés, une pratique vieille de plusieurs décennies, est une idée avancée par le militant anti-vaccin Kennedy dans le cadre de sa campagne visant à réorganiser la politique de vaccination des États-Unis.

"Nous essayons d'éviter d'administrer des vaccins aux personnes les plus vulnérables", a déclaré Kirk Milhoan lundi en fin de journée. "Nous voulons tester ces choses de manière incroyablement approfondie avant de les administrer, en particulier en période néonatale ou chez une mère enceinte. Il s'agit donc de choses pour lesquelles nous avons une très forte suspicion."

Un examen de plus de 400 études et rapports par des experts indépendants en matière de vaccins, publié mardi, a révélé que la politique américaine consistant à administrer le vaccin contre l'hépatite B aux nouveau-nés réduisait les infections chez les enfants de plus de 95 %.

Le comité consultatif sur les vaccins des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies n'a pas parlé directement aux fabricants de vaccins des problèmes d'approvisionnement potentiels qu'ils ont soulevés et qui pourraient résulter du report des vaccinations, a déclaré Kirk Milhoan.

"Nous ne nous occupons pas vraiment de cette question pour l'instant", a-t-il déclaré. "Nous n'avons pas eu ces discussions, et il ne serait pas vraiment approprié pour le comité () d'avoir ces discussions en dehors de la réunion.""

Plusieurs fabricants de vaccins et experts ont déclaré à Reuters que même de petites modifications du calendrier de vaccination pourraient perturber l'approvisionnement en vaccins contre l'hépatite B ou d'autres vaccins administrés en association avec cette vaccination, comme le vaccin contre la poliomyélite, pendant un an ou plus.

Le comité doit se réunir jeudi et vendredi.