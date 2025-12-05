Le comité américain des vaccins recommande un test d'anticorps avant la deuxième injection d'hépatite B

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe de conseillers en matière de vaccins de Robert F. Kennedy Jr. a recommandé vendredi que les parents, en consultation avec un prestataire de soins de santé, testent les anticorps de l'hépatite B chez leurs enfants avant de décider de leur administrer d'autres vaccins.

Le comité des conseillers des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies a voté la recommandation par 6 voix contre 4, un membre s'étant abstenu.